Новости «Связной Трэвел» назвал Армению лидером туристического спроса этого года Наши эксперты критически отнеслись к рейтингу популярных туристических направлений, составленному компанией «Связной Трэвел»

По информации компании «Связной Трэвел», десятка самых популярных у российских туристов зарубежных направлений в 2016 году выглядит так - Ереван, Тиват, Барселона, Тель‑Авив, Тбилиси, Париж, Нью‑Йорк, Рим, Белград, Милан. Далее следуют Амстердам, Бангкок, Лондон, Минск и Тбилиси. По сравнению с рейтингом прошлого года, из десятки вылетели Стамбул (4-е место в 2015 году) и Лондон (9-е), а также Одесса, Ларнака и Прага. «Взрывной интерес» к Еревану как к туристическому направлению эксперты компании объяснили постепенным развитием местной инфраструктуры. Город вошел в топ-10 главных туристических направлений в высокий сезон — с мая по конец сентября, а также возглавил рейтинг самых популярных среди москвичей направлений на ноябрьские праздники. При этом, отдых в Армении можно отнести к бюджетному, считают в компании — основную часть расходов составит покупка авиабилетов, а приличный хостел в Ереване в эти дни можно найти по цене 800-900 рублей за ночь. Что касается внутреннего туризма, то предпочтения россиян за год практически не изменились, - отмечают в компании. По-прежнему на первых строчках южные направления: Симферополь, Сочи и Минеральные Воды. Топ направлений выглядит так: Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Краснодар. В 2015 году российские туристы в порядке приоритета выбирали Симферополь, Сочи, Минеральные Воды, Краснодар, Санкт-Петербург, Калининград. При этом в этом году зарубежный отдых россиянам стал обходиться дороже. Значительные изменения коснулись среднего чека на авиаперелеты. Так, по сравнению с 2015 годом средний чек на перелет за границу (туда и обратно) в 2016 году ощутимо вырос — на 26 %. Зато путешествовать по стране стало дешевле, в среднем на 12,5 %. Василий Лебедев, генеральный директор туркомпании «Открытие», не согласен с рейтингом, по его мнению, он отражает «особенности продаж отдельно взятой компании и, конечно, не должен применяться ко всему рынку, и уж точно на его основе нельзя делать какие-то выводы. Да, Армения наряду с Грузией пользуются популярностью, особенно для непродолжительных поездок, но Армения не может бороться с такими монстрами, как Турция, Китай, Финляндия, которые в прошлом году продемонстрировали рост на российском рынке». Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин», солидарен с коллегой и считает рейтинг компании «Связной Трэвел» субъективным. «Основываясь на нем, конечно, нельзя делать выводы о популярности того или иного направления. Да, пассажиропоток между нашими странами высок, но он не имеет ничего общего с туризмом, по большому счету. Как правило, к билетным агентствам обращаются самостоятельные пассажиры, которые едут по делам или к родственникам. Вероятно, «Связной Трэвел» предлагал более привлекательные тарифы на этом направлении, чем другие агентства, и потому получил хорошие результаты». Не соглашается с данными рейтинга и Мария Конабеева, директор по маркетингу TBS. Эксперт отмечает, что, «несмотря на то, что запросов на Армению стало больше, нельзя назвать спрос ажиотажным и уж тем более нельзя говорить о том, что продажи Армении превысили продажи стран, следующих в рейтинге за ней». /TOURBUS.RU

Теги: Армения, Ереван, Выездной туризм, страны СНГ, Закавказье, Связной Трэвел Назад к списку новостей

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