Новости Российская Балтика готовится к новогоднему аншлагу Туроператоры комментируют информацию о заметном росте полетных программ в Калининград в период предстоящих праздников и обсуждают новогодний спрос на направлении

Российские перевозчики на период новогодних праздников и каникул расширяют полетную программу в Калининград, - сообщает РСТ. Речь идет о 27 дополнительных рейсах из Москвы и шести из Санкт-Петербурга, которые суммарно выполнят авиакомпании «Аэрофлот», «Сибирь», Red Wings и «Уральские авиалинии». По оценкам регионального Министерства развития инфраструктуры, в этом году область приняла около 1,3 млн туристов, что на 35% больше, чем в прошлом. С 50% до 60% увеличилась и загрузка отелей. Местные туроператоры подтверждают тенденцию к росту популярности направления на внутреннем рынке, в том числе на Новый год и январские каникулы. Как уточнила председатель Ассоциации предприятий индустрии туризма Калининградской области Тамара Торопова, итоговые цифры касаются общего турпотока, включающего самостоятельных туристов, в то время как в операторском секторе наблюдается рост не более 10%. «Самостоятельные туристы к нам приезжают гораздо чаще, многие повторно. Они заранее бронируют размещение в интернете или останавливаются в частном секторе, на месте заказывают экскурсии», – рассказала она. Генеральный директор калининградской компании «Юнона» Светлана Слепенок, которую цитирует РСТ, назвала увеличение объема перевозки вполне оправданным. Последнее время стоимость авиабилетов в Калининград довольно высока. Летом их хотя бы можно было купить по льготным тарифам, но сейчас стоимость перелета составляет 16-18 тыс. рублей. «У нас недавно были запросы из Архангельска и Мурманска, обсуждали программу, но как дошли до билетов – люди сразу отказались. Если же цена на дополнительных рейсах будет нормальная, поток должен увеличиться, и места в отелях найдутся», – пояснила она. Тем более, в городе хорошо развит частный сектор, много хостелов, эти емкости позволят разместить всех гостей. По мнению гендиректора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина, Калининградская область пользуется ограниченным спросом, регион никогда не был в приоритете у москвичей. Но в целом Калининград на подъеме, как и многие другие внутренние направления. «По итогам года турпоток туда вырос на 20%, но, конечно, за счет летней загрузки. Небольшой прирост чувствуем и по Новому году», – сказал он. Г-н Ромашкин предположил, что увеличение частоты полетов на период высоких зимних дат может быть связано с традиционным сокращением перевозки в низкий сезон, а к праздникам авиакомпании просто добавили рейсов: «Это явно не выходит за обычные объемы летней перевозки. К тому же многие калининградцы летают в Москву и обратно по своим делам. Мобильность россиян на новогодние каникулы велика, и среди них множество пассажиров, а не туристов». Он напомнил, что есть определенная категория россиян – любителей Балтийского моря. Раньше они проводили отпуск в Юрмале, но теперь с не меньшим удовольствием отдыхают на Калининградском взморье. «Спрос на новогодний Калининград сейчас хороший, он на 10% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, - рассказала нам Ирина Астахова, руководитель группы внутреннего туризма компании «Ванд». – Многие туристы сейчас отказываются лететь в Европу в связи с тревожной обстановкой и принимают решение провести новогодние праздники в России. Но все же основной проблемой, тормозящей еще более активные продажи, была высокая цена на авиаперевозку. Сейчас, когда перевозки стало больше, тарифы вполне адекватны – порядка 11 тыс. в обе стороны. Что касается отельной базы, то ее достаточно для объемов потока». «По сравнению с ноябрем количество действительно подрос, однако по сравнению с летним периодом рост составил всего 10%. Большой необходимости в дополнительных рейсах я не вижу, особенно в таком количестве», - отметила, в свою очередь, Оксана Китель, коммерческий директор компании «КРиСТ». Сергей Зенкин, гендиректор компании «Роза ветров», солидарен с коллегой и не отмечает роста спроса на Калининград: «Я несколько удивлен информацией о росте спроса на этом направлении. Да, есть небольшой традиционный прирост на новогодние даты, но он не превышает 10%. Туристы, которые приняли решение отправиться в путешествие на Новый год, уже приобрели путевки, сейчас идут допродажи. К тому же стоит отметить, что выезды на новогодние даты не так востребованы в целом, что связано с понижением платежеспособности россиян. Единственным направлением, на котором в эти новогодние даты мы отмечаем рост, – это Москва». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 По тексту:



Подписка