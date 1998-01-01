Новости Министр транспорта России ожидает, что первые полеты в Египет начнутся в январе Наши эксперты комментируют обнадеживающие комментарии российских официальных лиц относительно сроков возобновления авиасообщения между Россией и Египтом

Регулярное авиасообщение между Россией и Египтом может быть возобновлено в начале 2017 года, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов, - которого цитирует «Интерфакс». "Январь 2017 года для открытия регулярного сообщения с Каиром — это весьма вероятный срок", — заявил глава ведомства журналистам во вторник. При этом министр подчеркнул, что соответствующее решение принималось руководством страны на основании представленных материалов и заключений экспертной группы, а также других причастных к этому ведомств. "Поэтому пока спешить с анонсированием этого решения не будем, но работа идет и достаточно активно", — добавил он. По его словам, соглашение по авиабезопасности с египетской стороной практически согласовано. "Мы получили в рабочем порядке информацию о том, что они предварительно согласны с нашим текстом. Поэтому мы считаем, что этот вопрос в принципе согласован", — пояснил г-н Соколов. Напомним, что для возобновления рейсов авиавласти двух стран в конце прошлого года начали взаимодействовать по обеспечению дополнительной безопасности в египетских аэропортах. Для их проверки РФ неоднократно направляла в Египет своих специалистов. Осенью глава Минтранса РФ Максим Соколов сообщал, что первым принять российских туристов, скорее всего, сможет аэропорт Каира, где планируется открытие нового терминала. Позднее он уточнил, что в этом случае речь будет идти о регулярных рейсах. Ранее во вторник в Минтрансе РФ сообщили, что российские эксперты проверят безопасность аэропорта Каира до конца декабря. 27 декабря группа российских специалистов прибыла в Каир для проверки терминала N2. 30 декабря эксперты вернутся в Россию. Как сообщает сегодня АТОР, примечательно, что сообщение о визите делегации из России совпало с решением Центрального банка Египта выделить 5 млрд египетских фунтов для создания специального фонда, который бы на льготных условиях предоставлял владельцам туристических объектов и отельерам кредитные средства «для проведения ремонтных работ и технического обслуживания в условиях спада в секторе туризма». Таким образом, и этот факт косвенно указывает на то, что египетский турбизнес готовится к возвращению российского турпотока и намерен в короткий срок привести в порядок гостиницы и курорты. Генеральный директор НТК "Интурист" Виктор Тополкараев вчера также заявил журналистам, что Египет могут открыть для россиян уже в январе. При этом первые рейсы полетят в Каир, и только после этого туроператоры смогут организовать чартерные рейсы на курорты Красного моря. По словам эксперта, для разворачивания перевозки туркомпаниям понадобятся две недели. Алексан Мкртчян, директор сети турагентств «Розовый Слон», между тем в беседе с нами выразил неуверенность в том, что Египет откроют в январе: «Рынок очень ждет открытия этого направления, но мы все устали от несбывшихся обещаний и, думаю, в этот раз произойдет тоже самое. Откроют Египет – отлично, нет – значит будем работать без него». Ольга Лосева, гендиректор турфирмы «Компания ЮДО», напротив, заявила, что «на этот раз мы склонны верить обещаниям открыть Египет, ведь, вопросы безопасности улажены, и я не вижу причин для затягивания сроков по открытию этого направления. Как только авиасообщение будет возобновлено, поток в эту страну начнет восстанавливаться быстрыми темпами, даже не смотря на то, что сначала у нас будут регулярные рейсы в Каир, что естественно скажется на стоимости тура. Но те туристы, которые хотят поехать на курорты этой страны, готовы воспользоваться и перевозкой до Каира, а потом добираться 5-6 часов до основных курортов». Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел», не исключает вероятности открытия направления в 2017 году, но, по его мнению, «произойдет это не раньше весны будущего года. Европейские перевозчики наращивают объемы перевозки, а мы обычно ориентируемся на них, поэтому Египет в 2017 году будет открыт. Только сначала возобновят перевозку на уровне назначенных нацперевозчиков, речь будет идти о полетах в Каир, что не окажет глобального влияния на туризм, когда будут запущены чартеры, сказать сложно. А потому даже в январе если и «откроют» Египет, это пока будет простой формальностью». /TOURBUS.RU

Теги: Египет, Авиабезопасность, Каир, Хургада, Шарм-Эль-Шейх, Красное море Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 По тексту:



Подписка