Новогодний отдых в Ленинградской области продан полностью

По оценкам экспертов, возросший спрос на внутренний туризм и отсутствие в продаже недорогих зарубежных туров (к примеру, в Египет) привели к тому, что практически все загородные объекты в Ленинградской области на предстоящие новогодние каникулы уже полностью реализовали номерной фонд, - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе.

По данным официальных источников, на территории Ленинградской области сейчас действуют 650 объектов размещения, вдобавок к которым сдаются в аренду еще около 1,5 тыс. коттеджей. Поскольку это не слишком много (4% от общероссийского рынка, лидерами которого являются Астраханская область (10%) и Краснодарский край (6%), в последние два года в Ленобласти на волне роста спроса появились около двух десятков коттеджных комплексов для сдачи в аренду.

В их числе такие как «Дом у моря», «Черничное», «Царство глухаря», «Русская красавица», De La Rey и другие. Большинство из них предлагают сервис уровня 4–5* (спутниковое ТВ, халат-тапочки, камин, сауна-баня, бассейн) в окружении дикой природы или на берегу Финского залива.

Падение турпотока за рубеж и сохранение запрета на выезд за границу для ряда категорий россиян привели к тому, что за неделю до новогоднего праздника большинство пансионатов и комплексов вокруг Петербурга свой номерной фонд распродали.

А те, у кого еще оставались номера (как правило «эконом-стандарта») - взвинтили цены в два-три раза. На одном уровне оставался только ценник на номера в бывших советских санаториях, которые не смогли предложить своим клиентам адекватную новогоднюю программу.

По словам Галины Студеникиной, директора курорта «Дом у моря», спрос на отдых высокого уровня в России за последние три года существенного вырос. По ее оценке, это связано как с политическими событиями, так и с улучшением инфраструктуры курортов Ленобласти, появлением новых рекреационных объектов с высоким уровнем обслуживания.

«Сейчас даже для гостей из Финляндии и стран Балтии российские курорты по соотношению «цена/качества» зачастую выглядят привлекательнее, чем свои». – полагает она.

При этом эксперт уверен – в дополнение к размещению клиентов нужно развлекать. «Наш турист готов к любому виду активности и главное - сформировать внятное предложение. – считает она. - Это может быть сочетание спортивного досуга и экотуризма, предложения по занятиям экстремальными видами спорта. Главное - не заблуждаться на тот счет, что клиент сам сможет себя развлечь».

Ее мнение поддерживает учредитель и совладелец компании Big Tree Антон Матвеев. «В 2017 году выиграют те отели, которые предоставят клиентам возможности для активного отдыха», – убежден он.

В свою очередь, руководитель питерского представительства Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин констатирует: новогодние каникулы только продолжают тенденцию, которая стала заметна еще летом. «Поскольку по разным причинам многие петербуржцы не могут выезжать далеко и надолго, вырос спрос на короткий, в несколько дней, отдых вблизи города, – замечает он. – Еще летом современные загородные объекты размещения с развитой инфраструктурой были полностью заполнены, а теперь этот тренд становится устойчивым».

/TOURBUS.RU