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«Победа» разрешила Деду Морозу и Снегурочке бесплатно провозить новогодние подарки/ Прокуратура займется вчерашней массовой отменой рейсов в московских аэропортах/ Пик загрузки столичных аэропортов – в ближайшую пятницу

«Победа» разрешила Деду Морозу и Снегурочке бесплатно провозить новогодние мешки

С 27 декабря по 8 января авиакомпания «Победа» разрешила пассажирам в костюмах Деда Мороза и Снегурочки бесплатно провозить в салоне самолета рюкзаки или новогодние мешки. Об этом сообщает пресс служба перевозчика. Вес каждого места не должен превышать 10 кг.

«Костюм пассажира должен быть выполнен в полном комплекте — по стандарту сказочных персонажей русских сказок. Обязательно наличие бороды для Деда Мороза и косы для Снегурочки», — говорится в сообщении.

По итогам года «Победа» планирует перевезти 4,2 млн пассажиров — на 35 % больше, чем в прошлом году.

Прокуратура займется вчерашней отменой рейсов в московских аэропортах

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте взяла на контроль соблюдение прав пассажиров (потребителей) в связи с задержками и отменами авиарейсов 26 декабря 2016 года в столичных аэропортах, говорится на сайте ведомства.

В сообщении также отмечается, что «в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования».

26 декабря в столичных аэропортах было отменено 34 рейса, еще 10 — задержаны. Изменение в расписании по большей части коснулись Шереметьево. Здесь задержаны 3 рейса, еще 31 — отменен. В Домодедово были задержаны 7 рейсов, отменены два, во Внуково отменен один рейс.

Назван самый загруженный день в аэропортах Москвы

На 30 декабря 2016 года придется пик загрузки столичных аэропортов. В этот день отправятся в путешествие на 20 % больше пассажиров, чем в среднем в другие праздничные дни. Об этом свидетельствуют данные аналитического отчета Aviasales. ru.

В связи с большим потоком пассажиров эксперты советуют заранее приехать в аэропорт, а зарегистрироваться на рейс лучше через интернет.

В список популярных направлений на новогодние праздники среди москвичей вошли Минеральные Воды, Сочи, Симферополь, Краснодар и Санкт Петербург. А в новогодний рейтинг зарубежных направлений вошли Кишинев, Ереван, Прага, Бангкок и Тбилиси.

Средний чек по России за 2016 год — 14 592 рубля, что на 7 % меньше, чем годом ранее. А количество бронирований выросло на 34 %.

Однако международные направления показали рост среднего чека в пределах годовой инфляции и падение продаж. Так, в частности, на рейсах в Европу чек прибавил 5 % за год — и вырос до 27 847 рублей, а количество бронирований снизилось на 15 %.