Новости Виталий Мутко раздал поручения сфере туризма Наши эксперты комментируют новое поручение вице-премьера найти того, кто будет вести реестр турагентств

Как сообщает АТОР, сюда поступил официальный перечень поручений по итогам встречи заместителя председателя правительства по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталия Мутко с представителями отраслевых общественных организаций. Восемь поручений вице-премьера касаются нескольких основных актуальных проблем отрасли: законодательства, статистики, мониторинга текущей ситуации на рынке, повышения качества услуг. В частности, Министерству культуры поручается «обеспечить мониторинг реализации» нового закона о туризме, а Ростуризму совместно с АТОР и РСТ - «провести анализ туроператорской деятельности в первом квартале 2017 г., включая соблюдение требований, предъявляемых к финансовому обеспечению и формированию резервного фонда и фонда персональной ответственности туроператоров». Также из документа следует, что Министерству культуры, Росстату и Ростуризму поручено представить предложения по совершенствованию статистического наблюдения и отчетности в сфере туризма. Кроме того, Ростуризму и Минкультуры поручено активнее работать с профессиональными общественными объединениями в сфере туризма, а министру культуры Владимиру Мединскому поручено пересмотреть состав Координационного совета по развитию внутреннего и въездного туризма в России. При этом наиболее наиболее резонансное поручение касается реестра турагентств. Вице-премьер поручил Министерству культуры, Ростуризму, Роспотребнадзору и Федеральной налоговой службе (ФНС) «совместно проработать вопросы информационно-технического обеспечения формирования единого федерального реестра турагентств, а также определения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего ведение указанного реестра, и доложить о результатах». Алексан Мкртчян, директор сети турагентств «Розовый слон», между тем заявил нам, что «реестр никогда и ни при каких обстоятельствах не будет формироваться на базе «Турпомощи» по одной простой причине – ассоциация не является федеральным органом исполнительной власти. Есть еще один немаловажный момент: реестр должен быть абсолютно бесплатным. Да, сегодня нам говорят, что 1000 рублей – это немного, но никто не дает гарантий, что в дальнейшем сумма не будет меняться. Сейчас у агентств, особенно региональных, непростой период, и даже 1000 рублей может стать существенной». «И вообще, к чему эти рассуждения – при каком органе будет осуществляться ведение реестра? Все и без того понятно, что при федеральном. А сейчас идет просто словоблудие. С таким же успехом можно создать реестр при «Розовом слоне», но только мы не федеральный орган исполнительной власти», - добавил эксперт. «Сложно комментировать тему реестра, поскольку пока что все находится на уровне слухов, никакой конкретики, - говорит Александр Скрыпник, генеральный директор компании «Салют Европа». – Нам говорят о необходимости вступить в реестр, пугают штрафами, при этом не показывают официальных документов. Зачем агентам вступать в этот реестр, что он даст, какие вопросы будет решать? «Турпомощь» - объединение, на базе которого создан резервный фонд, собранный на средства туроператоров, на случай банкротства того или иного игрока. При чем здесь реестр «Турпомощи»? Как бы там ни было, но пока нет официального документа, обсуждать эту тему не имеет смысла». /TOURBUS.RU

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