Новости Дмитрий Медведев призвал наказывать за «необоснованные звезды» Туроператоры комментируют заявление главы правительства о необходимости усилить ответственность за завышение «звездности» гостиниц

Государство усилит ответственность для владельцев гостиниц за необоснованное завышение количества звезд в их отелях, сообщает агентство ТАСС. «Те звезды, которые рисуют, абсолютно не совпадают с реальным положением дел, с общепринятой в мире практикой, — заявил премьер‑министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства. — Надо посмотреть законопроект на предмет усиления ответственности юридических лиц и должностных лиц. Наверное, есть смысл сделать эту ответственность более строгой. Тем более, нам в 2018 году нужно принять большой поток туристов, к нам приедут люди, чтобы посмотреть чемпионат мира по футболу». Премьер также отметил, что правительство рассмотрит законопроект о введении классификации гостиниц, этот процесс будет поэтапным. «Начнем с крупных гостиниц, у которых более 50 номеров. Для них требования вступают в силу с 1 января 2018 года. Еще через год это будут средние гостиницы, у которых от 15 до 50 номеров. Ну и еще через один год — остальные гостиницы», — сказал г-н Медведев. Вместе с тем Медведев отметил, что для тех, кто неоправданно завышает «звездность» своих отелей, в настоящее время предусмотрен недостаточный размер штрафа. «Какую гостиницу можно напугать штрафом в 7 тысяч рублей, я не знаю», — добавил глава правительства. По его словам, необходимо «посмотреть законопроект на предмет усиления ответственности отельеров». Между тем Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин», сообщил нашему порталу, что в его практике не было случаев, «когда отель, получивший после оценки специалистов категорию 3*, взял и повесил на фасад своей гостиницы табличку с указанием 4* и тем намеренно ввел туристов в заблуждение. Гостиницы перед тем, как получить звездность, проходят проверку, такие вопросы решаются не на бытовом уровне. Другое дело - и именно об этом, на мой взгляд, говорит Дмитрий Медведев, - ситуация, когда отели, не проходя процедуру классификации, самовольно присваивают себе звезды и намеренно обманывают туристов. Таких отельеров, безусловно, должно ждать серьезное финансовое наказание». Михаил Романов, генеральный директор компании «Орфей», солидарен с коллегой: «Отели сами не могут завысить себе звездность, ведь их присваивают на основе проверок. Потому необходимо увеличить ответственность органов классификации». «Пока систему классификации отелей в полной степени не ввели, а потому и выдвигать требования пока что рано. Должен появиться единый механизм сертификации и начать работать, а потом мы начнем двигаться дальше», - говорит Ирина Астахова, руководитель группы внутреннего туризма компании «Ванд». «Безусловно, существуют проблемы с завышением звездности, не все понимают, что несоблюдение критериев сказывается как на «лице» самого объекта размещения, так и всего внутреннего туризма. Наказывать, безусловно, нужно, но увеличивать штрафы, на мой взгляд, не стоит, достаточно регулярных проверок и неотвратимости наказания», - заключила Оксана Китель, коммерческий директор компании «КРиСТ». /TOURBUS.RU

Теги: Гостиничный бизнес, Классификация отелей, Дмитрий Медведев, Внутренний туризм Назад к списку новостей

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