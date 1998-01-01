Новости Что происходит в визами в ОАЭ? Туроператоры комментируют информацию о серьезных задержках выдачи эмиратских виз для туристов-мужчин

Как сообщает портал «Рамблер.Путешествия», в последнее время СМИ сообщают о возникновении проблем с получением виз ОАЭ. Так, на сегодняшний день известно о нескольких сотен туристах, которые оплатили туры, но так и не дождались виз в Эмираты - в связи с усилением мер безопасности в ОАЭ все документы на въезд лиц мужского пола теперь обрабатываются в Абу‑Даби независимо от места подачи. Данная мера приводит к тому, что визы не удаётся выпускать в четырёхдневный срок, на который ориентируется большинство туроператоров, и многие туристы просто не успевают получить документы к началу тура. От ужесточения правил эмиграционной службы ОАЭ при этом страдают именно туристы- мужчины: их документы проходят двойную проверку в Абу‑Даби в связи с ужесточением правил эмиграционной службы. При этом официальных заявлений со стороны эмиграционных властей нет. О ситуации стало известно после того, как 40 клиентов туроператора ANEX Tour застряли в аэропорту Шарджи. Туроператоры отправили туристов в ОАЭ, уверяя — въездные документы они получат по прилёте. Однако на месте визы оперативно не выдавались, поэтому отдыхающие вынуждены были ждать их в «чистой» зоне аэропорта. Кроме того, на прошлой неделе 32 человека не смогли вылететь из уфимского аэропорта на отдых в ОАЭ. В визах отказали 16 мужчинам, а жены и дети без них не поехали. Как сообщает портал Ufa1.ru, сюда обратился уфимец Илья Белай, который не смог вылететь в Объединенные Арабские Эмираты. Всего, по словам мужчины, в самолет не смогли сесть 32 человека. «Дело в том, что 16 мужчинам из разных городов визовый центр ОАЭ не выдал визу, – пояснил Илья. – Подчеркиваю, что не отказал, а не выдал визу, просто не успел! Жены и дети этих 16 мужчин также отказались вылетать без своих супругов по разным причинам. У кого-то жена – инвалид и не может без сопровождения передвигаться одна и с маленьким ребёнком, у одного из мужчин супруга в положении. Оператор сказал, что деньги вернут только тем, кому визы не выдали. Женам и детям выдвинули ультиматум: либо вы летите, либо теряете свои деньги. Многие люди просто боятся отправлять жен и детей одних в арабскую страну. В связи с этим многие потеряли деньги, отказавшись от перелета». В свою очередь, уральский портал «Новый день» пишет, что директор компании Evroport Ольга Коршун сообщила, что и на прошлой неделе туристы в Екатеринбурге получали свои паспорта с визами в намеченные сроки. «Проблема действительно есть, и она касается не конкретного оператора, а всей отрасли. Как сообщают наши партнеры, сейчас всех российских мужчин проверяют в ОАЭ. Причины проверки, конечно, не называются. Сроки выдачи виз из-за таких проверок увеличились с обычных двух дней до 10-14 дней. Поэтому возникают проблемы, и по России есть те, кто не получил вовремя документы. Нам пока везло, поскольку все туристы, планировавшие отдохнуть в Новый год в Эмиратах, заранее подали заявки. Как будет в дальнейшем – сложно сказать». В Уральской ассоциации туризма подтвердили, что сейчас действительно напряженная ситуация с выдачами виз именно мужчинам. Но понять, сколько человек может оказаться без отдыха, пока сложно. «По неизвестным нам причинам ОАЭ действительно ужесточили проверку документов для виз, и именно речь идет о мужчинах. И мы не можем повлиять на этот процесс, поскольку визы – это вопросы конкретной страны. Поэтому туристам просто стоит иметь в виду, что такая проблема есть», – отметил исполнительный директор УАТ Михаил Мальцев. Между тем Дмитрий Арутюнов, генеральный директор компании «АРТ-ТУР», заявил нам, что «пока что никаких глобальных проблем с получением визы в ОАЭ нет. Мы отправляем в неделю порядка 400-500 туристов, и за последнее время у нас было всего два случая, когда мы столкнулись с задержкой выдачи визы. ОАЭ – одна из самых безопасных стран в мире, и дополнительные проверки связаны, прежде всего, с поддержанием порядка в стране, обеспечением безопасности, в том числе туристов. И это, безусловно, положительный момент. Дело в том, что многие агенты уже привыкли к тому, что визу в ОАЭ можно получить за пару дней, а сейчас (особенно для мужчин) сроки увеличились до анонсируемых 4-5 рабочих дней, потому советуем коллегам заранее подавать документы». Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел», солидарен с коллегой: «У нас не было ни одной сверхзадержки выдачи виз, превышающей 10 дней со дня подачи». Эксперт напомнил, что «в последнее время ситуация с визами заметно улучшилась, они выдаются без задержек, сильно опережая заявленные самими ОАЭ сроки. При этом сейчас действительно более детально проверяют всех мужчин, которые планируют выехать в ОАЭ, и срок выдачи визы увеличивается от 2 до 5 дней к стандартному сроку в три дня». «Мы всегда оформляем визы в ОАЭ заблаговременно, что советуем делать и своим коллегам, тогда проблем точно не возникнет. Ведь проблема не только в увеличении срока выдачи визы, но и в самих визовых менеджерах, которые привыкли к тому, что визу можно получить за два дня, и зачастую подают документы в последний момент. Повторюсь, никакого коллапса нет, хотя возможно, что проблемы возникли у некоторых крупных игроков», - заключил наш эксперт. /TOURBUS.RU

Теги: ОАЭ, Дубай, Абу-Даби, Визовый режим, Зимние программы Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 По тексту:



Подписка