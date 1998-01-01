Петербург хочет выдавать туристам электронные визы

Как заявил на днях председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Андрей Мушкарёв, наиболее оптимальным решением визового вопроса для иностранцев может стать введение института электронных виз. «Такая практика в России уже есть, и в существующей ситуации она вполне может быть распространена на Петербург», – считает он.

По его мнению, возможность выдавать иностранным гражданам электронные визы, которую с начала 2017 года станет реализовывать Владивосток в статусе «свободного морского порта» - приемлемая альтернатива существующей практике. «Механизм уже разработан и, если отменить визы нельзя, такой вариант значительно упростит гражданам зарубежных стран путь в Россию», – считает Андрей Мушкарев.

При этом он констатирует: город на Неве не оставляет надежд «пробить» и распространение 72-часового безвизового режима для прибывающих в город иностранцев на все виды транспорта. По его словам, Комитет по развитию туризма при поддержке губернатора города Георгия Полтавченко готовит новое обращение на имя президента РФ Владимира Путина с такой просьбой.

«При этом речь идет о том, чтобы Петербург получил особый статус и стал «пилотным городом, где 72-часовой безвизовый режим для пассажиров, прибывающих всеми видами транспорта, был бы введен для всех иностранцев». – заявил глава питерского туризма.

«Ослабление режима или упрощение процедуры получения виз для иностранцев, безусловно, способствовало бы притоку гостей из стран Западной Европы, Северной Америки и многих других визовых, - полагает директор СЗРО РСТ Екатерина Шадская. – Пример в этом отношении есть прекрасный: после введения безвизового режима на 72 часа для пассажиров круизных и паромных судов турпоток в этом секторе вырос многократно».

На решении визового вопроса делает акцент и недавно побывавший в Петербурге руководитель UNWTO Талеб Рифаи. «Многие люди хотели бы приехать в Россию, но необходимость проходить процедуру получения визы их останавливает. – завил он.

- Если полностью решить этот вопрос трудно, вариант, который широко используется в мире и по отношению к туристам, прибывающим в Петербург морем (т. е. 72 часа без визы), может быть серьезным толчком к развитию туризма».

Вместе с тем позицию туристического сообщества по-прежнему не разделяет МИД РФ. Его представитель Юрий Иванов, в частности, отвечает, что «в сложившихся условиях МИД не может согласиться с поправками в законодательство, которые предполагают получение односторонних визовых преимуществ для иностранцев».

И в этой связи получение электронных виз может стать промежуточным вариантом, который устроит всех, - считают эксперты.

/TOURBUS.RU