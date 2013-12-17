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Европейская комиссия обновила «черный список» авиакомпаний/ Социологи рассказали, сколько россиян встретит Новый год за границей/ «Возрастной ценз» для детских экскурсионных автобусов отменят лишь на полгода

Европейская комиссия обновила «черный список» авиакомпаний

В список международных авиакомпаний, полеты которым запрещены в аэропорты Европы из‑за несоответствия международным стандартам авиабезопасности, вошло 193 перевозчика из 18 стран мира, в основном из стран Африки. Российских авиакомпаний в перечне нет, сообщает Ассоциация туроператоров России.

При этом из списка «ненадежных» исключены авиакомпании Казахстана. По сравнению с 2015 годом список сократился примерно на 5 %.

В прошлом году в «бан‑листе» ЕС было 203 авиакомпании из 20 стран. Однако добавлены и новые авиакомпании, в частности иранская компания Iran Aseman Airlines, перевозчик Blue Wing Airlines из Суринама и Iraqi Airways — из Ирака.

В настоящий момент в ЕС запрещены полеты 193 авиакомпаний из Афганистана, Анголы (за исключением одного перевозчика), Бенина, Конго, Джибути, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Габона (за исключением двух авиакомпаний), Индонезии (за исключением семи авиакомпаний), Кыргызстана, Либерии, Ливии, Мозамбика, Непала, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне и Судана.

Социологи рассказали, сколько россиян встретит Новый год за границей

Только 3% россиян собираются встретить 2017 год за рубежом, сообщает сайт "Левада-Центра".

Большинство россиян (70%) традиционно планирует встретить Новый год у себя дома, с родными и близкими. Каждый пятый россиянин (21%) проведет новогоднюю ночь в гостях, с друзьями. По 2% — в доме отдыха или в одиночестве. В новогодние каникулы большинство россиян собираются просто отдыхать дома (60%). Еще 17% планируют заниматься домашними делами, ремонтом, а 15% поедут в гости к родным или знакомым в другой регион России.

Работать в праздники будут 8% участников опроса, проведенного 9-12 декабря среди 800 человек в 137 населенных пунктах РФ.

Аналогичные данные получили и социологи ВЦИОМ – дом остается самым распространенным местом празднования Нового года, его выбирают 76% участников опроса, проведенного 17-18 декабря среди 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 регионах РФ.

Каждый десятый респондент (11%) пойдет в гости, 4% отправятся на дачу, 2% — в ресторан или клуб, по 1% — отправятся в загородный пансионат и за рубеж.

Еще 3% вообще не намерены как-либо отмечать встречу Нового года.

«Возрастной ценз» для детских экскурсионных автобусов отменят лишь на полгода

Постановления правительства об отмене «возрастного ценза» для автобусов турбизнес пока не дождался, - сообщает РСТ. Напомним, в начале прошлой недели появилась информация о решении правительства отменить пункт 3 «Правил организованной перевозки группы детей автобусами», утвержденных постановлением №1177 от 17.12.2013 года. Однако к конце недели выяснилось, что не все так радужно.

Как стало известно РСТ, выход постановления затягивается в связи с изменившимися обстоятельствами. Требование к возрасту автобусов с 1 января будет отменено, но пока только до 1 июля 2017 года. За это время планируется ввести обязательное лицензирование перевозок детских групп. И только потом, как предполагается, «возрастной ценз» будет отменен совсем.

Поэтому глава Совета регионов РСТ Ольга Санаева рекомендует туроператорам продолжать сбор статистических данных о том, какие в каждом регионе задействованы автобусы в сегменте организованной перевозки детей, сколько таких автобусов и каково их техническое состояние.

/TOURBUS.RU



