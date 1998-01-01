Новости Подводим туристические итоги - что было, что будет? Мы продолжаем серию материалов, в которых профессионалы туриндустрии подводят итоги уходящего года и строят планы на будущее

Александр Цандекиди, гендиректор туроператора «Музенидис Трэвел»: - Мы абсолютно довольны результатами, которые превысили показатели прошлого года. Несмотря на то, что «задача максимум» не достигнута, наши прогнозы относительно года скорее оправдались. По состоянию на середину ноября по количеству обслуженных туристов в Греции мы имеем серьезный прирост на уровне 42% и, конечно, не собираемся останавливаться на достигнутом. Мы активно готовимся к следующему году – запущено раннее бронирование и несколько увеличены полетные программы. Мы рассчитываем на высокие результаты и с позитивом смотрим на 2017 год. Да, на рынок вернулась Турция, но нужно четко понимать, что весь поток, который переориентировался на Грецию, не вернется на турецкие курорты. Мы рассчитываем в наступающем году на прирост в диапазоне от 15 до 30%. Здесь все будет зависеть от целого ряда факторов - какие из них сработают и в какой комбинации, от этого и будут зависеть объемы прироста. Светлана Баранова, PR-директор туроператора BSI group: - В уходящем году популярность туров в среднеценовом сегменте снизилась на 40-50%, но в тоже время увеличился спрос на индивидуальные туры класса «люкс», а также отели и услуги уровня «премиум». Спрос на групповые бюджетные туры в 2016 году вырос на 25-30%, на индивидуальные туры и услуги класса «люкс» ­­­­­– на 10-15%. Также мы отмечаем в этом году большой интерес у российских туристов году к отдыху в Россиии и в странах бышего СССР, среди которых наиболее популярны Грузия, Армения, Белоруссия и Узбекистан. Высокий интерес к этим направлениям объясняется доступной стоимостью предложений – средняя стоимость экскурсионного тура по России в 2016 году составила 10 тысяч рублей на человека, в страны СНГ – от 15 тысяч рублей. Полагаю, что при сохранении стабильной экономической и политической ситуации в стране, в будущем 2017 году глубина бронирований туров будет расти, а интерес к last-minute бронированиям, напротив, снижаться. При сохранении стабильных показателей курсов зарубежных валют есть вероятность роста среднего чека на путешествие. По прогнозам специалистов BSI group, туристы будут чаще заказывать экскурсионные программы, развлечения и другие дополнительные услуги на отдыхе, также ожидается рост спроса на поездки за рубеж. Екатерина Шадская, директор Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии: - Год оказался очень интересным и вместил столько событий, что перечислить все трудно. Для нас он особо знаменателен организацией нового этапа школьных туров в Петербург, который был с успехом завершен в ноябре: город и близлежащие районы Ленобласти в рамках проекта «Культурная столица» посетили свыше 6,3 тыс. ребят и их сопровождающих. Если же говорить в целом о рынке туризма, то постепенно ситуация выправляется и, наряду со значительным ростом внутреннего, стабилизируются въездной и выездной рынки. Как показал опыт этого лета, отсутствие основных зарубежных дестинаций (Турция) может быть компенсировано другими направлениями (Греция, Кипр, Тунис), а падение объемов со стороны европейских туристов – их повышением за счет гостей из Юго-Восточной Азии, Ирана, Южной Кореи и т. д. Вместе с тем главной интригой года остается вопрос принятия поправок к Закону о туризме. Увы, но пока, за неделю до их вступления в силу, полной ясности так и нет… Леонид Флит, генеральный директор компании «Ника»: - Если говорить об уходящем годе и, в частности, о его «высоком» сезоне, то в Петербурге он оказался довольно сложным и неоднозначным. С одной стороны, очевидно, что в 2016-м произошел значительный рост иностранных и внутренних турпотоков в северную столицу. С другой, помимо позитивного эффекта, это привело к возникновению массы проблем, связанных с доступностью ведущих музеев города и нехваткой номерного фонда. В этой связи в ближайшем будущем нам обязательно нужно правильно расставить приоритеты в развитии туризма и понять, какой и откуда турист нам нужен. И если мы не будем тщательнее выбирать иностранных партнеров и защищать свои интересы, то рост турпотока, особенно из азиатских и арабских стран, не принесет турбизнесу пользы. Особенно тревожит нас вопрос вероятного повышения цен на размещение в городских отелях: пока неясно, как это скажется на количестве туристов и прибыльности компаний, занятых приемом гостей в Петербурге.

Теги: Прогнозы, Греция, Евросоюз, Санкт - Петербург, Внутренний туризм Назад к списку новостей

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