Новости Десятки журналистов открыли для себя Севастополь и расскажут о нем читателям Большой пресс-тур для представителей федеральных и региональных СМИ заканчивается сегодня в Городе морской славы

#Ваш Севастополь! В период с 23 по 26 декабря по приглашению правительства Севастополя город федерального значения посетили журналисты федеральных и региональных СМИ, также телеканалов. Пресс-тур организован с целью позиционирования Севастополя как региона благоприятного для круглогодичного туризма и активизации продвижения уникальных туристских маршрутов. Сегодня Севастополь имеет высокий статус города федерального значения. В его состав также включили Качу, Инкерман, Балаклаву и ещё 39 разных муниципальных объединений. Получатся, что по площади город спокойно может конкурировать даже с Москвой. Столица России с 2014 года - город побратим Севастополя. Празднование дня города проводится 14 июня. Именно 14 июня был торжественно заложен русский город Севастополь. Севастополь - уникальный регион , в котором успешно представлены практически все виды туризма: экскурсионно-познавательный, военно-патриотический, событийный, в регионе созданы все условия для отдыха семей с детьми. Уникальные природные ресурсы позволяют успешно организовывать "зеленые маршруты", активно развивается гастрономический туризм. По количеству исторических памятников город занимал в советский период одно из первых мест и первое место в Украине. Многие объекты показа уже реконструированы, некоторые ещё находятся в стадии обновления. После реконструкции объекты, в основном своём числе, становятся более комфортными для посещения как большими группами туристов, так и семьями с детьми - устанавливаются комфортные места для отдыха и дополнительные туалеты. На уникальных зданиях в центре города установлены таблички с QR-кодами, позволяющими туристам получить "в одно касание" информацию о здании. Гастрономический туризм – это новое и очень перспективное направление для Севастополя. Можно смело говорить о формирования бренда "черноморская кухня", что несомненно привлечёт в регион новых гостей. Современные винодельческие хозяйства предлагают искушённым гурманам продукцию высокого уровня. В регионе также успешно развивается сыроделие на уровне мировых стандартов. Много интересных событий происходит в Севастополе – что привлекает в разное время года много туристов и гостей. Такие праздники как «День ВМФ», «Парусная неделя Севастополя», «Офицерский бал» и многие другие очень популярны и посещаемы. 29-31 января 2017 года в Севастополе состоится уникальный в своём роде Фестиваль памяти Владимира Высоцкого. Знаменитый актёр и поет бывал в городе неоднократно, снимался в кинофильмах. Тесные контакты с местным клубом самодеятельной песни сложились именно в те годы. Организаторы Фестиваля знали Владимира Семёновича лично. Фестиваль несомненно интересен не только любителям авторской песни , но и туристам, планирующим свою поездку в регион. Ваш Севастополь – это слоган пресс-тура. У каждого свой Севастополь, каждый находит в нем что-то особенное, что-то свое. Этот город необходимо открывать для себя снова и снова. Севастополь многолик, Севастополь гостеприимен, в Севастополь хочется вернуться снова и снова!

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