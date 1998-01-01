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26 декабря
Десятки журналистов открыли для себя Севастополь и расскажут о нем читателям
Большой пресс-тур  для представителей федеральных и региональных СМИ заканчивается сегодня в Городе морской славы

#Ваш Севастополь!

В период с 23 по 26 декабря по приглашению правительства Севастополя город федерального значения посетили журналисты федеральных и региональных СМИ, также телеканалов. Пресс-тур организован с целью позиционирования Севастополя как региона благоприятного  для  круглогодичного туризма и активизации продвижения  уникальных туристских  маршрутов.

 

Сегодня Севастополь имеет высокий статус города федерального значения. В его состав также включили Качу, Инкерман, Балаклаву и ещё 39 разных муниципальных объединений. Получатся, что по площади город спокойно  может конкурировать даже с Москвой. Столица России с 2014 года - город  побратим Севастополя. Празднование дня города проводится 14 июня. Именно 14 июня был торжественно заложен русский город  Севастополь.

 

Севастополь - уникальный регион , в котором успешно представлены практически все виды туризма: экскурсионно-познавательный, военно-патриотический,    событийный,  в регионе созданы все условия для  отдыха семей с детьми. Уникальные природные ресурсы позволяют успешно организовывать "зеленые маршруты", активно развивается гастрономический туризм.

 

По количеству исторических памятников город занимал в советский период  одно из первых мест и первое место в Украине. Многие объекты показа уже реконструированы, некоторые ещё находятся в стадии обновления. После  реконструкции  объекты, в основном своём числе,   становятся более комфортными для посещения как большими группами туристов, так и семьями с детьми  - устанавливаются комфортные места для  отдыха  и дополнительные туалеты. На уникальных зданиях в центре города установлены таблички с QR-кодами, позволяющими  туристам получить "в одно касание"   информацию о здании.

 

Гастрономический туризм – это новое и очень перспективное направление для Севастополя.  Можно смело говорить о формирования бренда  "черноморская  кухня", что несомненно привлечёт в регион новых гостей. Современные винодельческие хозяйства предлагают искушённым гурманам продукцию высокого уровня. В регионе также  успешно развивается сыроделие на уровне мировых стандартов. 

  

Много интересных событий происходит в Севастополе – что привлекает в разное время года много туристов и гостей. Такие праздники как «День ВМФ», «Парусная неделя Севастополя», «Офицерский бал» и многие другие очень популярны и посещаемы.  

29-31 января 2017 года в Севастополе состоится уникальный в своём роде Фестиваль памяти Владимира Высоцкого. Знаменитый актёр и поет бывал в городе неоднократно, снимался в кинофильмах. Тесные контакты с местным клубом самодеятельной песни сложились именно в те годы. Организаторы Фестиваля знали Владимира Семёновича лично.  Фестиваль несомненно  интересен не только любителям авторской песни ,   но и туристам,   планирующим свою поездку в регион.

 

Ваш Севастополь – это слоган пресс-тура. У каждого свой Севастополь, каждый находит в нем что-то особенное, что-то свое. Этот город необходимо открывать для себя снова и снова.

Севастополь многолик, Севастополь гостеприимен, в Севастополь хочется вернуться снова и снова!

 


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#Ваш Севастополь!
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