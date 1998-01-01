Новости Катастрофа в небе над Черным морем унесла 92 жизни Среди основных версий причины трагедии - неисправность техники, ошибка пилотирования или террористический акт

В воскресенье в 5:27 утра, через семь минут после вылета из аэропорта Сочи пропал с радаров лайнер Ту-154 223-го летного отряда Минобороны. Самолет, который ранее прибыл в Сочи из подмосковного аэропорта Чкаловский для дозаправки, направлялся в сирийскую Латакию. Машина упала приблизительно в пяти километрах от побережья. По уточненным данным, на борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, в их числе 68 артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова и девять российских журналистов. По информации портала «Лента.ру» самолет Ту-154Б-2 бортовой номер RA-85572, произведенный в 1983 году на Куйбышевском авиазаводе (ныне завод «Авиакор»), все время эксплуатировался Министерством обороны — сначала в составе 8-й авиадивизии особого назначения ВВС СССР, затем — созданного в 1993 году 223-го летного отряда. По состоянию на день катастрофы самолет выработал около 11% летного ресурса, налетывая в среднем чуть более 200 часов в год, что относительно немного для пассажирских лайнеров, которые в гражданской авиации эксплуатируются с интенсивностью 1000 и более часов в год. Назначенный ресурс борта составлял 37 500 часов. Напомним, что производящиеся с 1968 года лайнеры семейста Ту-154 сегодня практически не эксплуатируются в гражданской авиации. По информации РБК, первой о выводе из парков самолетов советского производства — Ту-154 и Ил-86 — объявила S7 Airlines. В ноябре 2009 года на Ту-154 перестала летать базирующаяся в Санкт-Петербурге авиакомпания «Россия. «Аэрофлот» объявил о своих планах о выводе этих лайнеров в 2008 году и завершил процесс в начале 2010 года. Основные причины вывода Ту-154 из парков — низкая топливная эффективность самолета, а также высокая аварийность.

В январе 2014 года в эксплуатации в мире оставалось всего 80 самолетов Ту-154. По состоянию на июль 2016 года единственным коммерческим эксплуатантом самолетов Ту-154 в России была авиакомпания АЛРОСА с двумя самолетами.

Последний самолет семейства с заводским номером 998 был выпущен 19 февраля 2013 года и передан Министерству обороны России.



По информации СМИ, основные обсуждаемые публично версии произошедшего сводятся к трем: неисправность техники, ошибка пилотирования, террористический акт. Сопутствующим обстоятельством к первым двум версиям могла бы выступить погода, однако имеющиеся данные по фактической погоде в Сочи на момент катастрофы говорят о том, что условия были вполне приемлемыми. При этом, по информации СМИ, Адлерский аэропорт печально известен в среде летчиков. Так, в 2006 году здесь произошла трагедия с Airbus A320-211 авиакомпании Armavia, выполнявшем рейс по маршруту Ереван — Сочи. При заходе на посадку в аэропорту Сочи самолет рухнул в Черное море и полностью разрушился. Все находившиеся на его борту 105 пассажиров и 8 членов экипажа погибли. Экипаж разбившегося лайнера характеризуется при этом как опытный. «Самолет Ту-154 Военно-транспортной авиации Минобороны России управлялся опытным пилотом Волковым Романом Александровичем. «Роман Волков — летчик первого класса. Общий налет более трех тысяч часов», — сообщили в военном ведомстве корреспонденту ТАСС. Подполковник Александр Петухов — штурман разбившегося Ту-154Б-2 — в апреле 2011 года участвовал в спасении так называемого «танцующего лайнера». Тогда самолет такой же модели совершал посадку в аэропорту Чкаловский с неисправной системой управления Среди возможных причин катастрофы самолета Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны РФ близ Сочи рассматривается и террористический акт. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в российских силовых структурах. Спецслужбы проверяют людей, которые могли иметь доступ к самолету в аэропорту вылета и в Сочи. «Вероятность теракта — это версия. Она не может быть подтверждена или опровергнута до получения информации с бортовых самописцев, но она рассматривается», — отметил собеседник редакции. Собеседник «Ленты.ру» отметил, что предполетный досмотр на рейсах военных бортов не всегда отличается тщательностью, характерной для служб авиационной безопасности гражданских аэропортов. Между тем, Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил о том, что решение о снятии с эксплуатации всех самолётов Ту-154 после трагедии над Чёрным морем, произошедшей в воскресенье, «было бы преждевременным». «Назначенный ресурс у этого самолёта сегодня 40 лет, а если брать иностранные аналоги, то у некоторых самолётов доходит ресурс до 60 лет, поэтому в авиации совершенно другие принципы назначения ресурса, вопрос наработки до цикла», – цитирует слова чиновника РИА «Новости». Кроме того, г-н Мантуров отметил, что решение о приостановке полётов принимает эксплуатант. Министр высказался за то, что сначала нужно провести расследование и понять причины случившегося, а уже потом принимать те или иные решения. Наш портал следит за развитием событий. /TOURBUS.RU



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