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26 декабря
Ростуризм завершил второй этап разработки «электронной путевки»
Наши эксперты неоднозначно относятся к планам по введению в России новой информационной системы, контролирующей турбизнес

Ростуризм сообщил о завершении второго этапа разработки информационной системы «Электронная путевка», сообщает АТОР. В ходе проекта обеспечены контроль достаточности финансовых гарантий туроператоров и защита персональных данных, сообщают в ведомстве.

Напомним, что созданием ИС «Электронная путевка» занимается компания «Астерос». Работы по созданию информационной системы начались на основании поручения прмьер-министра Дмитрия Медведева в декабре 2014 года.

 

«Электронная путевка» обеспечит прозрачность и контроль деятельности туроператоров и турагентов рынка в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставит возможность оперативного мониторинга и информирования о ситуации в отрасли, а также формирования отчетности, содержащей достоверные статистические и аналитические данные. Важным преимуществом создаваемой системы является возможность для каждого туриста в режиме онлайн проверить статус своей путевки», - говорится на сайте Ростуризма.

 

Первый этап создания ИС завершился в конце прошлого года. В рамках проведенных работ был разработан опытный образец системы, а также организовано тестирование прототипа «Электронной путевки» при участии туроператоров «НТК Интурист», ITM Group и компании «Мегатек».

"Здорово – именно так можно охарактеризовать наши впечатления, -   рассказала тогда нашему порталу Юлия Собканюк, директор по продажам компании ITM Group. – Нам, как компании, деятельность которой никак не связана с «серыми схемами», система «Электронная путевка» кажется очень удобной, информативной и полезной для регулирования туротрасли. Эта система позволит повысить качество работы игроков туррынка, сделать бизнес более прозрачным, обеспечить безопасность туристов.

Пока что мы оценивали связку агент – туроператор.  Новая система позволит увидеть, оплатил ли агент туроператору, какие услуги подтвердил, у какого туроператора забронирована путевка (бывают случаи, когда  в договоре прописан один туроператор, а услуги оказывает другой)".

  

Технически система не вызывает вопросов, - согласны в АТОР Однако все еще существуют нюансы законодательного характера, отмечает АТОР. Так, например, еще не утверждена форма электронной путевки, не продумана  и система взаиморасчетов с туристическими агентствами -  так, если комиссия агентства может быть включена в единый расчетный документ, то иные дополнительные сервисные сборы, вероятно, придется оформлять дополнительными документами.

Кроме того, пока не понятно, какой статус будет иметь электронная путевка – договора с туристов или допсоглашения.

Также сорным, отмечают в АТОР. Является и утвержение Ростуризма об обязательности электронной путевки.

 

Арам Антонян, генеральный директор компании «Болеро Тур», в беседе с нами отметил, что крайне негативно относится к внедрению системы электронной путевки и сравнил ее «с единой системой по алкоголю, которая была введена для того, чтобы окончательно и бесповоротно  искоренить рынок черного бизнеса в этой отрасли. Ее результативность мы видим, я говорю о жителях Иркутска, которые отравились некачественными «спиртосодержащими напитками».

 

По мнению нашего эксперта, «ситуация с электронной путевкой приведет к таким же нулевым показателям, а именно к тому, что весь туроператорский и агентский рынок начнет переходить  на «серые «схемы работы. Вместо того, чтобы стимулировать турбизнес, его систематически уничтожают.

Зачем нам электронная путевка, если она, как и другие инициативы, ничего не изменит?».      

 

Татьяна Ванд, генеральный директор компании «Ванд», солидарна с коллегой в вопросе нецелесообразности введения «электронной путевки». Эксперт напомнила, что «идея создать такую систему родилась в тот момент, когда «Турпомощь» не смогла посчитать количество и узнать местонахождение туристов обанкротившихся туроператоров. 

 По мнению Ростуризма «электронная путевка» должна решить  эти проблемы. Но на самом деле проблем-то нет. В случае, если туроператор прекращает свою деятельность, он предоставляет информацию о туристах и их местонахождении на второй-третий день. Тратить государственные деньги на то, чтобы создать систему, которая в силу своей сложности  будет затрачивать на это столько же времени просто-напросто смешно.

К тому же банкротства случаются не каждый день и содержать такую систему, ради того, чтобы воспользоваться ей один раз в пять лет - просто непозволительно глупо». 

|TOURBUS.RU     


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