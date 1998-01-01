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В Сингапуре увеличен срок оформления визы и ужесточен паспортный контроль/ Ливийский пассажирский авиалайнер был сегодня угнан на Мальту/ Британские туроператоры не вернутся в Шарм-эль-Шейх в летний сезон-2017

В Сингапуре увеличен срок оформления визы и ужесточен паспортный контроль

В связи с высокой загруженностью и временными техническими работами на сайте миграционной службы срок обработки и рассмотрения заявлений на визу в Сингапур увеличивается. Об этом сообщается на сайте визового центра стран Азии.

«В связи с участившимися событиями в части незаконной деятельности на территории Сингапура некоторых граждан женского пола в возрасте до 30—31 года было принято решение о дополнительной проверке данной категории лиц, то есть сроки рассмотрения виз для данных граждан могут быть немного увеличены», — сообщается на сайте визового центра.

Теперь женщина до 30 лет, которая намеревается посетить Сингапур без сопровождения, должна указать срок и примерный бюджет поездки, а также дополнительно предоставить следующий пакет документов:

— программа пребывания;— справка с места работы с указанием заработной платы и должности;— заявление о предоставлении отпуска с места работы;— справка из банка о состоянии счета (если не работает).

Сингапур также усилил меры безопасности и изменил порядок прохождения паспортного контроля. Теперь туристы, прилетающие в аэропорт Сингапура, должны проходить процедуру биоскрининга и оставлять отпечатки пальцев каждый раз прежде, чем попадут на территорию государства, а также покидая ее. Нововведение касается всех путешественников от 6 лет.

Ливийский пассажирский авиалайнер был сегодня угнан на Мальту

Самолет ливийской госавиакомпании Afriqiyah Airways, выполнявший внутренний рейс в Ливии, был сегодня угнан неизвестными и приземлился на острове Мальта в Средиземном море, сообщают британские СМИ.

На борту самолета находились 118 человек, среди которых семь членов экипажа. По данным мальтийского премьера, среди пассажиров 82 мужчины, 28 женщин и 1 ребенок. Пилот самолета пытался приземлиться в Ливии, однако столкнулся с сопротивлением захватчиков. Он сообщил об этом диспетчерам аэропорта Триполи, после чего связь с самолетом была потеряна.

Международный аэропорт Мальты сегодня днем не принимал воздушные суда, они перенаправлялись в ближайшие аэропорты.

По данным телеканала Al-Arabiya, угонщики самолета требовали предоставить им политическое убежище в одной из стран Европейского союза. Террористы были вооружены ручными гранатами. Ливийское правительство утверждает, что они требуют «освободить из тюрем в Ливии заключенных» и предоставить «безопасный коридор для выхода боевиков из города Бенгази».

Ранее телеканал El Bilad сообщал о принадлежности захватчиков к группировке «Аль-Фатих аль-Джадид» и утверждал, что они требуют освободить из тюрьмы сына бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи Сейфа аль-Ислама.

Сегодня ближе к вечеру стало известно, что переговоры с захватившими самолет террористами принесли успех, пассажиры тремя группами покинули борт лайнера.

Британские туроператоры не вернутся в Шарм-эль-Шейх в летний сезон-2017

Один из крупнейших британских туроператоров Thomas Cook объявил об отмене своей программы в Шарм-эль-Шейх на летний сезон-2017. Свою позицию в компании объяснили сохраняющимися с октября 2015 года рекомендациями МИД Великобритании не посещать этот египетский курорт, - сообщает АТОР.

По мнению наблюдателей, примеру Thomas Cook последуют и другие ведущие участники рынка, что в принципе приведет к еще большему общему снижению британского турпотока в Египет.

В октябре этого года Thomas Cook сообщал о приостановке туров в Шарм-эль-Шейх до 13 апреля 2017 года. Теперь же компания сообщила об отказе работать на направлении уже на весь летний период. Комментируя этот шаг, Крис Моттерсхед, управляющий директор Thomas Cook в Великобритании и Ирландии, заявил, что в текущей ситуации у туроператора нет возможности развернуть программу на летний сезон в полном объеме.

По словам топ-менеджера, Thomas Cook сосредоточит свои силы в Египте на курорте Хургада. Хотя летом 2017 года основными пляжными направлениями для туроператора станут Канарские острова, Греция, Хорватия, Италия, а также Доминикана и Куба.

В ноябре об отмене программ и полетов в Шарм "на неопределенный срок" заявили и в компании Monarch Group.

/ TOURBUS.RU