Новости Российский турбизнес - что было и что будет Мы продолжаем серию материалов, в которых ведущие туроператоры подводят итоги уходящего года и строят планы на будущее

Татьяна Ванд, генеральный директор компании «Ванд»: - Уходящий год нельзя назвать успешным. В 2015 году мы «просели» примерно на 50%, и в общем-то на этом уровне мы и остались, хотя, признаюсь, рассчитывали на рост по итогам 2016 года. Исходя из нынешних реалий, в следующем году мы продолжим корректировать расходы. Скорее всего, придется сокращать штат, ведь лучше в будущем году не станет, но и хуже не будет. Те туристы, которые ездили в 2016 году, продолжат ездить и в следующем, поскольку они «приняли» экономическую и политическую ситуацию. Хотелось бы при этом, чтобы мы были услышаны государством и получили от него поддержку. Максим Приставко, заместитель генерального директора компании «Джет Тревел»: - Мы заканчиваем год с хорошей прибылью, показатели нас радуют. Мы реструктуризировали наши расходы, добавили новые направления, если бы еще наши законодатели не облагали нас дополнительными поборами, было бы совсем чудесно. В новый год мы смотрим с оптимизмом. Продажи горнолыжных туров с вылетами в январе – марте уже превышают показатели аналогичного периода 2016 года на 20%, набирают обороты наши новые направления, мы отмечаем неплохую динамику продаж круизов, туров по США, Австралии, Новой Зеландии. Татьяна Круглова, ведущий PR-менеджер туроператора «TUI Россия»: - Уходящий год для туристического рынка, безусловно, был полон испытаний, и начался он без двух основных для туроператора TUI направлений - Турции и Египта. Тем не менее, в этой ситуации открылся ряд новых возможностей, например – запуск других направлений (ОАЭ, Израиль, Индонезия, Шри-Ланка, Сингапур) либо расширение предложения по существующим. Туроператор TUI также сфокусировался на развитии и продвижении внутренних туристических направлений. Например, к осени в портфолио TUI, кроме Сочи и Великого Устюга, появились туры по Золотому кольцу, в Санкт-Петербург, Казань, Калининград, горнолыжный Шерегеш. По итогам лета самым большим спросом среди наших туристов пользовался Кипр, в сравнении с 2015 годом, направление показало большой рост. Также в лидерах были Болгария, Черногория. После старта продаж пакетных туров в Турцию в сентябре появился очень хороший спрос на направление и любимые отели, и до конца октября мы успешно вели продажи. Особенностью этого года можно назвать ранний запуск акции «Раннее бронирование лета-2017», в прошлом году стартовали в конце декабря, а в этом - в ноябре и сразу отметили спрос туров на следующее лето: он на порядок выше, чем в прошлом году. Стоит отметить, что на новогодние праздники туры также пользовались хорошим спросом, и уже за две недели до Нового года оставалось минимальное количество мест на праздничные вылеты, а какие-то направления были закрыты еще раньше. Судя по активному раннему бронированию мы надеемся на более стабильный и успешный год, запускаем дифференцированный продукт (отели с концепциями TUI, созданные на основе потребностей наших клиентов) и в целом подробнее изучаем клиента, чтобы формировать продукт максимально соответствующий его потребностям и пожеланиям. Кроме того, расширяем предложения по России и планируем активно участвовать в развитии внутреннего туризма. Арам Антонян, генеральный директор компании «Болеро Тур»: - Уходящий год был очень тяжелым, и никакого оптимизма в моем подведении итогов не будет. Какой может быть позитив, если туризм – событийно зависимый бизнес и на фоне того, что сейчас происходит в мире, туристическая отрасль естественно будет закрываться, а никак иначе. Наш бизнес не имеет ресурсов, прежде всего, не имеет внутренней профессиональной культуры, мы сейчас закрываем лишь 3-5% спроса общего рынка. Невероятно подрывает нашу деятельность новый закон о туризме, который, как мне кажется, писали люди, не понимающие туризм. Это просто ужасно. Ну и важнейший вопрос – благосостояние людей, которое тоже оставляет желать лучшего. В сегменте бизнес-тревела все тоже не так гладко, как хотелось бы. У нас в стране нет корпоративного уважения, а потому потенциальные партнеры пытаются не сотрудничать с нами, а «прогибать». Мы не надеемся на светлое будущее, но мы выживаем и прилагаем для этого все возможное и невозможное. /TOURBUS.RU



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