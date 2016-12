Новости ЭТО ЛЮБОПЫТНО: В Дубае появится еще один гигантский парк развлечений После открытия крупнейшего в мире крытого развлекательного комплекса IMG Worlds of Adventure его владелец объявила о запуске нового мега-проекта IMG Worlds of Legends

Создатели самого большого в мире крытого парка развлечений объявили о запуске нового проекта в Дубае – IMG Worlds of Legends, - сообщили нашему порталу в пресс-службе «Дубай Туризм». Площадь нового парка развлечений превысит 185800 кв. м., что позволит Дубаю побить собственный рекорд по строительству крупнейших крытых тематических парков развлечений. В состав IMG Worlds of Legends войдут девять уникальных тематических зон от самых популярных брендов индустрии развлечений, таких как: Nickelodeon: мультсериал «Черепашки-ниндзя», обучающий детский сериал «Даша-путешественница», мультсериал «Губка Боб Квадратные Штаны»

Ubisoft: компьютерная игра Assassin’s Creed, видеоигра Raving Rabbids, видеоигра Just Dance

Saban Brands: сериал «Могучие Рейнджеры»

Герои вселенной Pokеmon

Mattel: кукла Barbie, машинки Hot Wheels, мультсериал Bob the Builder, мультсериал Thomas & Friends, конструктор Mega Bloks

Зона аниме: мультсериалToei Animation: «Жемчуг дракона» и «Большой куш», TV TOKYO: мультсериал«Наруто»

Cartoon Network: мультсериал «Вся правда о медведях»

Собственные бренды компании IMG Worlds:парк Legends of Arabia, парк «Долина динозавров Lost Valley – Dinosaur Adventure» IMG Worlds of Legends будет расположен в непосредственной близости от IMG Worlds of Adventure. В новом парке можно будет прокатиться на футуристичных американских горках, испытать свою храбрость на водных аттракционах и посетить живые представления. Очевидное преимущество парка – система складной крыши, которая позволяет гостям развлекаться в комфортной прохладе кондиционированного помещения летом, а зимой греться на солнце, поднимаясь до небес на стремительных американских горках под открытым небом. Такое технологическое решение делает парк IMG Worlds of Legends привлекательным местом для отдыха круглый год. Парк создан компанией IMG Worlds таким образом, чтобы посетители полностью погружались в созданные здесь миры. Каждая тематическая зона – это целая вымышленная вселенная, в которой, помимо аттракционов, предусмотрены тематические кафе и рестораны, занимающие в общей сложности 9600 кв. м., а также 9500 кв. м. – магазины и сувенирные лавки. Ильяс и Мустафа Галадари, совладельцы компании Ilyas&Mustafa Galadari Group, заявляют о серьезных намерениях в отношении нового парка: «Мы опираемся на успех, которого нам удалось достичь с проектом IMG Worlds of Adventure, и переходим к следующей фазе роста –IMG Worlds of Legends. Hаша цель – привезти в Дубай самые смелые и захватывающие развлечения мира, чтобы здесь создать оптимальное сочетание инновационных аттракционов и качественного досуга для всей семьи». Своими впечатлениями и ожиданиями от нового проекта поделился и исполнительный директор IMG Worlds Леннард Отто: «IMG Worlds продолжает привлекать достойные международные бренды в Дубай, и мы уже стали одним из самых влиятельных игроков на мировом рынке тематических парков. Мы в полной мере воплощаем в жизнь нашу стратегиюпо созданию внушительного портфолио брендов и собираем под одной крышей самые громкие имена индустрии развлечений. Благодаря этому IMG Words of Legends станет прекрасным местом для семейного отдыха, где можно будет встретить любимых персонажей, прокатиться на захватывающих горках и поучаствовать в интерактивных аттракционах». IMG Worlds of Legends будет объединен с IMG Worlds of Adventure искусно выполненным высотным мостом, который станет вторым входом в парк. Также планируется создание пешеходного сообщения между двумя парками. Гости смогут приобретать билеты в каждый из парков по отдельности или покупать абонементы для посещения обоих парков сразу, чтобы провести здесь с семьей и друзьями целый день. /TOURBUS.RU

