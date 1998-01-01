Новости Поедут ли наши туристы в новогоднюю столицу России? Наши эксперты обсуждают спрос на праздничные поездки в Тамбов, получивший в этом году официальный статус новогодней столицы России

В этом году Тамбов получил статус официальной новогодней столицы России. С 10 декабря в рамках этого проекта в городе стартовала большая событийная программа: запланировано в общей сложности около 600 различных мероприятий. В городе откроются фотозоны и парк сказочных ледяных скульптур, заработает Резиденция Деда Мороза и состоится квест «Новогоднее путешествие», - сообщает АТОР. Главным событием станет, конечно же, прибытие в Тамбов 31 декабря Российского Деда Мороза. По оценке участников рынка, путешествие в Тамбов на новогодние даты будет больше интересно самостоятельным туристам: крупные федеральные туроператоры работают с этим направлением преимущественно в летний период. О том, что в Тамбов россияне едут самостоятельно, АТОРу подтвердили в пресс-службе компании Aviasales. По данным экспертов этого сервиса, в половине гостиниц Тамбова на праздничные даты уже нет свободных номеров. Тем не менее, пока еще находятся варианты от 1 тыс. руб. за двухместный номер. Генеральный директор ГК «Мультитур» Дмитрий Шаров, анализируя спрос на поездки в Тамбов в новогодние даты, говорит, что турпоток по направлению в этот период может вырасти за счет самостоятельных туристов из близлежащих регионов. «Город с потоком туристов справится», - считает он. По его мнению, туристов было бы больше, если бы проект получил обширную информационную поддержку, в первую очередь, в федеральных СМИ. Туроператор, один из ведущих игроков на внутреннем рынке, реализует экскурсионные туры в Тамбовскую область и Тамбов в летний период. В зимнем сезоне запросов на туры на новогодние даты по этому направлению у компании нет. Тем не менее, как говорят туроператоры, в Тамбове есть на что посмотреть в любое время года. «В Тамбове замечательная набережная Цны с многочисленными скульптурами, храм Иконы Казанской Божьей Матери, стены которого расписаны в технике "гризайль". В 120 км от Тамбова находится музей-усадьба Сергея Рахманинова, а в 60 км – город Мичуринск с уникальным мемориальным домом-музеем Ивана Мичурина, посещение которых будет интересно туристам», - отмечает Дмитрий Шаров. Михаил Романов, генеральный директор компании «Орфей», между тем заметил в беседе с нашим порталом, что удивлен информации о хорошей загрузке отелей Тамбова на новогодние даты. Эксперт рассказал, что «Тамбов не привлекает российских туристов, поэтому мы его и не предлагаем. Брендом Тамбова на уровне ментальности является «тамбовский волк», возможно, создали и новый бренд, но до сознания туристов он не донесен. Я не уверен в правдивости информации о высоком спросе на этот регион в период новогодних каникул». «Тамбов - не самый популярный город среди туристов, сейчас правда интерес к нему растет, но до успеха того же Орла или Нижнего Новгорода ему далеко, - отметила, в свою очередь, Оксана Китель, коммерческий директор компании «КРиСТ». – И абсолютно незаслуженно. У города удивительная атмосфера, очень интересный центр города, с ним связаны многие известные фамилии, под Тамбовом много усадеб, величественные храмы и монастыри, очень неплохой театр. Единственное, что подкачало, - это дороги, но зимой это не так актуально». «По сравнению с прошлым годом спрос подрос всего на 5%, и сказать, что есть ажиотаж по поводу объявления Тамбова новогодней столицей прибытия Деда Мороза, нельзя. Куда большим спросом пользуется Устюг и Беловежская пуща», - добавила эксперт. «Мы предлагаем Тамбов на Новый год, но массового спроса не наблюдаем, - поддерживает коллег Людмила Кускова, генеральный директор компании «Мама-тур». – Тамбов интересный город с точки зрения экскурсионного туризма, его выбирают как направление выходного дня. Для новогодних праздников туристы, как правило, предпочитают более популярные направления: Великий Устюг, города Золотого кольца, Санкт-Петербург и др.». /TOURBUS.RU

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