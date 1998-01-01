Cпрос на зимний Эйлат вырос в четыре раза

С начала действия второго этапа поощрительной программы субсидирования чартерных рейсов со 2 октября по 15 декабря 2016 года, в израильский город-курорт Эйлат на Красном море прибыло 10 957 российских туристов – в четыре раза больше, чем в аналогичный период 2015 года, - сообщили нашему порталу в Министерстве туризма Израиля. При этом из Москвы и Санкт-Петербурга в аэропорт Овда было выполнено 64 рейса со средней загрузкой 81%

Рейсы выполняются из Москвы туроператорами ICS Travel Group, Coral Travel, Biblio Globus, из Санкт-Петербурга – «Матрешка-Тур».

Как отмечает Ксения Кобякова, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ: «Ввиду успеха первого этапа поощрительной программы субсидирования рейсов из России в Эйлат, было принято решение о ее продлении. Опираясь на статистику, с уверенностью можно сказать, что это решение было верным. Количество путешественников из России, выбирающих именно Эйлат в качестве направления для отдыха, продолжает расти. Мы очень рады тому, что все больше россиян могут оценить весь спектр возможностей для отдыха, которые предлагает солнечный город-курорт на Красном море».

В рамках программы субсидирования, которую Министерство туризма Израиля реализует уже второй год, за каждого привезенного на курорт туриста из Российской Федерации, консолидатор рейса получает доплату в размере 45 евро. Кроме того, за каждого туриста выплачивается бонус в размере 15 евро от Ассоциации гостиничного бизнеса Эйлата. В дополнение к этим льготам было принято решение и об отмене аэропортовых сборов.

Израиль остается одним из приоритетных направлений для путешественников из России, - отмечают в министерстве тукризма. В ноябре страну посетило 33 042 гостя из РФ, включая однодневных туристов и пассажиров круизных лайнеров – на 35% больше, чем в ноябре 2015 года.

Сравнение показателей туристического потока, исключая однодневных туристов и пассажиров круизных лайнеров, демонстрируют прирост в размере 56% по сравнению с 2015 годом.

Как подтверждает АТОР, Израиль стал в наступающем зимнем сезоне одним из фаворитов - направление показывает активный спрос, туроператоры сообщают об увеличении продаж по сравнению с прошлым сезоном от 20 до 30%, а глубина бронирования доходит до мая 2017 года. При этом туроператоры отмечают, что прямой зависимости от закрытого Египта участники рынка не отмечают.

Между тем, Геннадий Косарев, вице-президент туроператора «Натали Турс», в беседе с нашим порталом отметил, что «Если мы говорим об экскурсионном Израиле (Тель-Авив), то здесь продажи традиционно активны, но пляжный Эйлат продается слабо. Сейчас на курорте высокий сезон и цены не бюджетны, египетский клиент не может позволить себе Эйлат, поскольку цены на пакеты выше египетских на 50%. Новогодние даты мы полностью закрыли, но объемы декабря и января нас не радуют».

Олег Драгунский, российский консультант-представитель израильской турфирмы Israel2Go, считает, что, «Зима – великолепное время для экскурсионного туризма, пляжный отдых тоже востребован, но, к сожалению, Средиземное море откроется для купания только в конце апреля. Остается Красное море, но температура в нем опускается до 22 градусов (температура воздуха днем примерно такая же), да и количество активных «купальных» часов не так уж велико – от 3 до 4 часов в день».

Мария Казакова, менеджер направления Израиль компании KMP Group, отмечает: «Новогодние продажи шли в этом году хорошо, но значительном росте речи не идет. У туристов нашей компании востребованы комбинированные туры (пляжный отдых +экскурсионный)».

«Действительно Израиль в фаворитах среди пляжных направлений зимнего сезона и новогоднего периода, cпрос на период зимнихних праздников хороший», - заключила Татьяна Круглова, ведущий PR-менеджер туроператора «TUI Россия».

/TOURBUS.RU