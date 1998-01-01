ЦИФРА НЕДЕЛИ: Российский турпоток в Доминикану вырос на 85%, на Кубу – на 39%

Туроператоры комментируют причины заметного роста интереса к отдыху на Карибах и характеризуют новогодний спрос на направлении

За 11 месяцев этого года Кубу посетили 52,6 тыс. россиян, что почти на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Это число уже превысило турпоток из России за весь 2015 год, достигавший 43 тыс. туристов. Куба в этом сезоне поставит туристический рекорд: по прогнозам, страну посетят не менее 4 млн туристов, что на 15% превысит показатели 2015 года.

В то же время в Доминикане с января по ноябрь побывали 5,4 млн иностранных туристов, сообщает пресс-служба министерства туризма страны. Россиян среди них было 109,6 тыс., что на 85 % больше прошлогодних показателей. Россия стала таким образом лидером темпов роста турпотока в Доминкану.

Российские туроператоры отмечают, что направление может и дальше удерживать такую динамику: интерес к Кубе возрос, этому способствует и укрепившийся рубль, и снижение тарифов на регулярную перевозку, а также тот факт, что направление является круглогодичным.

"Отели Гаваны сейчас подняли цены из-за повышения спроса, но это не останавливает туристов. Многие хотят застать Кубу такой, какая она есть сейчас, увидеть колоритную Гавану — настоящий музей под открытым небом, пока облик города не претерпел каких-либо изменений", — отмечает директор департамента прямых продаж, рекламы и PR туроператора ICS Travel Group Анна Филатовская.

Ирина Овчинникова, руководитель отдела Карибского бассейна компании «Ванд», рассказала нам, что «в этом году на период новогодних каникул высокие показатели демонстрирует Мексика. У нас на этом направлении гарантированные билеты, и мы смогли предложить привлекательные цены, к тому же туристы все чаще предпочитают просто отдыху экскурсионные программы, акцент на которых мы и делаем.

Что касается Кубы и Доминиканы, то они идут несколько хуже, поскольку на направлении работают чартеры, а мы летаем на регулярных рейсах, потому говорить о больших объемах не можем».

«Новогодние продажи стран Карибского бассейна шли в этом году волнообразно – отметила в беседе с нами Лада Попело, директора департамента туризма компании «Карибский клуб».

Пик продаж островов Барбадос, Ямайка, Багамы пришелся на конец октября – начало ноября, затем, в первую неделю декабря, был спад, сейчас запросы вновь активизировались.При этом они не всегда переходят в реальные бронирования, поскольку сейчас мы сталкиваемся с нехваткой отелей из-за наплыва европейских и американских туристов».

Продажи Кубы, Доминиканы и Мексики идут также волнообразно. Неплохо продаются экскурсионные туры в Мексику, но здесь нет больших объемов за счет высоких тарифов на перелет, которые отражаются и на конечной цене турпакета.

Куба и Доминикана активно продавались в начале ноября, потом активность сменилась стагнацией и сейчас вновь началось оживление».

Лариса Аханова, PR-директор туроператора TEZ Tour, комментируя нынешний спрос на Доминикану, рассказала, что «еще пару дней назад можно было забронировать последние места с вылетом 24 декабря, динамика продаж по направлению была достаточно активной».

Арина Мишаева, руководитель отдела Центральной Америки и стран Карибского бассейна компании «Джаз-Тур», также говорит о хорошей динамике продаж туров, отмечая, что «в этом году туристы все чаще начали обращать внимание на экзотические острова – Антигуа, Барбадос, Ямайка, и выбирать отели высокой категории. Конечно, туры туда бюджетными не назовешь в том числе по причине высоких тарифов на авиаперевозку, но те, кто приобрел туры заранее смогли заметно сэкономить.

Хорошо идет и Мексика (перелеты со стыковкой), Куба. Туристы привыкли к новым экономическим условиям, к тому же рубль несколько укрепился, и все это привело к тому, что объемы продаж стран Карибского бассейна заметно превысили показатели за аналогичный период прошлого года».

/TOURBUS.RU