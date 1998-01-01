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Ростуризм просит туроператоров предупреждать туристов о вспышке лихорадки Денге в Юго-Восточной Азии/ 76% россиян считают Турцию страной, опасной для поездок/ Туриста с бриллиантами стоимостью 12 млн рублей задержали в Домодедово

Ростуризм просит туроператоров предупреждать туристов о вспышке лихорадки Денге в Юго-Восточной Азии

Ростуризм рекомендует туроператорам, реализующим туры в страны Юго-Восточной Азии, информировать своих клиентов о ситуации с лихорадкой Денге, сообщается на сайте ведомства.

"В странах тропического и субтропического климата в течение последних лет продолжается эпидемиологически неблагополучная обстановка, связанная с лихорадкой Денге.

В настоящее время регистрируется вспышка лихорадки Денге на Шри-Ланке, где зарегистрировано 48 тыс. заболеваний с 77 летальными исходами. Федеральное агентство по туризму просит туроператоров информировать своих клиентов о ситуации с лихорадкой Денге", — говорится в сообщении.

Ведомство также рекомендует российским туристам, планирующим поездки в Юго-Восточную Азию, учитывать неблагоприятную эпидемиологическую обстановку; при нахождении в странах, где распространена лихорадка Денге, использовать такие индивидуальные средства защиты, как противомоскитные сетки, одежда с длинными рукавами, репелленты.

За последние годы в России стали регистрироваться завозные случаи лихорадки Денге, в том числе в 2015 году – 136, за 11 месяцев 2016 года – 125. Заражение происходило при посещении Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Бангладеш, Гонконга, Мальдивских островов, напоминает Ростуризм.

Жители России считают Турцию опасной страной для поездок

Жители России считают Турцию опасной страной для поездок. Об этом говорится в исследовании холдинга Ромир, посвященном реакции общества на убийство российского посла в Турции.

76 % респондентов считают, что посещать страну сейчас в той или иной степени опасно.

17 % россиян заявили, что придерживаются нейтрального мнения по вопросу безопасности в Турции. Еще 7 % ответили, что эта страна абсолютно безопасна для поездок.

В опросе приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие в городах с населением свыше ста тысяч человек.

Пассажира с бриллиантами стоимостью 12 млн рублей задержали в Домодедово

Таможенники аэропорта Домодедово изъяли у прилетевшего рейсом Дубай - Москва гражданина РФ бриллиант и розовый сапфир общей стоимостью 12 млн рублей, сообщили сегодня в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий домодедовские таможенники остановили гражданина Российской Федерации 1968 года рождения, прилетевшего рейсом Дубай - Москва. При личном таможенном досмотре на шее у мужчины была обнаружена цепочка с двумя кулонами из тонкой оправы, со вставками из крупных драгоценных камней", — рассказал сотрудник пресс-службы.

По результатам проведения таможенной экспертизы установлено, что ограненные вставки, из которых выполнены кулоны, являются бриллиантом высокой чистоты весом 4,62 карата и розовым сапфиром весом 8,31 карата.

"Стоимость камней на внутреннем рынке достигает более 10 млн рублей для бриллианта и более 2 млн рублей для сапфира. Цепочка и оправа кулонов выполнены из сплава с содержанием серебра и ценности не представляют", — сообщили в пресс-службе.

При досмотре багажа пассажира среди личных вещей находились ювелирные изделия. Он с готовностью предъявил чеки на украшения и утверждал, что больше никаких дорогостоящих изделий при себе не имеет. "Однако документов, подтверждающих стоимость кулонов с драгоценными камнями, мужчина при себе не имел. Причину сокрытия объяснить не смог", — сказал сотрудник пресс-службы.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ст. 194 УК РФ "Уклонение от уплаты таможенных платежей". Сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 3 млн рублей. Максимальное наказание за данное преступление — два года лишения свободы.

/TOURBUS.RU



