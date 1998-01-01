Новости Президенты России и Египта обсудили восстановление авиасообщения Туроператоры надеются, что теперь ждать «открытия Египта» осталось недолго

Как сообщает сегодня пресс-служба Кремля, президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с египетским коллегой Абдельфаттахом Сиси. Как сообщается, стороны отметили, что результаты работы по безопасности авиасообщения между странами дают основания для его скорого возобновления. «В ходе обмена мнениями по актуальным темам двусторонней повестки дня лидеры отметили результаты совместной работы российских и египетских экспертов в области авиационной безопасности и представителей спецслужб, дающие основания для возобновления в ближайшей перспективе регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром", — отмечается в сообщении. Напомним, что ранее министр транспорта РФ Максим Соколов прогнозировал, что Египет могут «открыть» уже к Новому году, отмечая при этом, что «решение о возобновлении авиасообщения с Египтом будет принято после того, как египетская сторона завершит все работы по реализации комплексного плана безопасности… Остались единичные мероприятия, основное — установка автоматической системы биометрического контроля доступа персонала в "чистую" зону". В то же время источник, знакомый с ситуацией, ранее сообщал, что «египетская сторона будет готова обеспечить безопасность российских пассажиров в начале следующего года». По его словам, после возобновления полетов первые лайнеры отправятся из Москвы в Каир и только потом — в другие египетские города. Отметим также, что сегодня в ходе вебинара для СМИ генеральный директор холдинга «Випсервис» также отметил, что, по его мнению, восстановление авиасообщения между Россией и Египтом возможно в первом квартале 2017 года. «По нашим прогнозам, высокая оценка тех мер безопасности, которые сегодня организует египетская сторона, позволяют нам надеяться на открытие авиасообщения с Египтом в первом квартале следующего года. Но надо быть реалистами. Наверное, это будет происходить поэтапно, и, на мой взгляд, это нужно делать так, как это было на турецком рынке. Изначально открывать регулярные рейсы, на них апробировать все механизмы безопасности и потом запускать чартеры», - полагает эксперт. По словам Дмитрия Горина, пример Турции, чартерное сообщение с которой открылось с 1 сентября, показал, как быстро может восстановиться популярное направление. Например, в сентябре-октябре 2016 года рост продаж туров в Турцию составил 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Не проходит ни одного дня, чтобы несколько десятков клиентов не позвонили с вопросом, когда откроют Египет. Те, кто сейчас приходит бронировать туры, интересуются этим направлением. Многие надеются, что его откроют в ближайшее время, и это сказывается на бронировании других направлений – люди выжидают», — говорит PR-директор компании "Тез Тур" Лариса Аханова. Генеральный директор "НТК Интурист" Виктор Тополкараев также замечает, что «туристы продолжают ждать открытия направления, поскольку замены Египту среди других направлений пляжного отдыха российский рынок так и не нашел. Это редкое сочетание климатических условий и ценовых параметров, такого соотношения, особенно для зимы, на рынке больше нет. Ведь Гоа сильно уступает Египту по отельной базе и по емкости рынка, а Таиланд – это совсем другой уровень цен». /TOURBUS.RU

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