Новости «Ваш Севастополь» ждет журналистов Правительство Севастополя в эти предновогодние дни пригласило журналистов со всех уголков Российской Федерации принять участие в пресс-туре

Прошло два года с того момента, как "Севастополь вернулся в родную гавань" - город, судьба которого неразрывно связана с Черноморским флотом. Город двух героических оборон. Город у моря. Город, история которого привлекает туристов, приезжающих за новыми впечатлениями и оздоровлением. Изменился ли за эти два года Севастополь для туристов? Изменился ли турист, посещающий город в любое время года? В 2015 году город взял курс на развитие туристической инфраструктуры. Что будет предложено взыскательным туристам и гостям города? Получится ли у города расширить свой туристический имидж? Станет ли Севастополь гастрономической столицей Крыма? Что сегодня сделано для развития туристической инфраструктуры и что запланировано сделать для того, чтобы город оставался привлекательным для всех туристов? Где и как лучше попробовать город «на вкус»? Правительство Севастополя в эти предновогодние дни пригласило журналистов со всех уголков Российской Федерации принять участие в пресс-туре с целью позиционирования города Севастополя как привлекательного, самобытного, круглогодичного туристского направления; демонстрации уникальных природных и рекреационных ресурсов, объектов культурного и исторического наследия. Программа пресс-тура составлена таким образом, чтобы позволить журналистам почувствовать себя туристами, открывающими город и его окрестности по-новому - и не только как базу флота со славной героической историей, но и как центр культурно-познавательного, событийного и гастрономического туризма Крыма. Этому городу самим названием суждено быть «городом славы». Севастополь! У кого из русских людей не забьется сердце при упоминании этого имени. Мало в России найдется городов, которым доводилось бы играть несколько раз в истории страны судьбоносную роль. Севастополь является колыбелью русского православия. Севастополь — самый героический военный порт России. Сегодня Севастополь имеет высокий статус города федерального значения. В его состав также включены Кача, Инкерман, Балаклава и еще 39 разных муниципальных объединений. Получается, что по площади город спокойно может конкурировать даже с Москвой. Столица России с 2014 года — город-побратим Севастополя. Празднование дня города проводится 14 июня. Именно 14 июня 1783 года был торжественно заложен русский город Севастополь. В программу пресс-тура включены экскурсионные программы по историческому центру города, посещение объектов туристического показа - собора Святого равноапостольного князя Владимира, Военно-исторического музея Черноморского флота, площади Нахимова, Графской пристани, посещение Музейного историко-мемориального комплекса "35 Береговая батарея", поездка в древнюю Балаклаву и Инкерман, знакомство с древним Херсонесом – колыбелью православия. В древнем Херсонесе принял крещение князь Владимир, который крестил и всю Русь. Колыбель православия, русский Вифлеем, духовный центр России — и все это о Херсонесе. Количество исторических памятников в Севастополе поражает воображение бывалых путешественников, для того, чтобы все посетить, не хватит и месяца. А ведь окрестности Севастополя предлагают не менее интересные маршруты. Это и «Зелёное ожерелье Севастополя» - гора Гасфорта, урочище Алсу, видовая площадка над Чернореченским каньоном. Это и «Путешествие во владения царевны Баги» - природная экскурсия по живописному каньону, к прорубленным водой гротам, трехкаскадному водопаду, напоминающему замок лесной царевны, таврские ящики Таш-Кой («Каменной деревни») – крымские дольмены Байдарской долины, необыкновенные Скельские пещеры. А еще нужно найти время для знакомства с передовыми винодельческими хозяйствами – «Золотая балка», «Инкерман», «Усадьба Перовских» и др. Гастрономический и винный туризм идут рука об руку, их не делят, потому что те, кто любит хорошее вино, зачастую любят хорошо поесть, и наоборот. В рамках новых винодельческих и гастрономических проектов именно Севастопольский регион занимает лидирующее положение. Сегодня там сосредоточена новая волна виноделия. В последнее время в Севастополе стали появляться заведения, которые специализируются на местной сезонной кухне, то есть в своей работе шеф-повара используют сезонные продукты, выращенные в Крыму. Гастрономический туризм – это новое и очень перспективное направление для России. Российская кухня не только часть истории и культуры нашей родины, но и очень перспективный бренд для продвижения нашей страны за рубежом. Всем известна средиземноморская кухня, так почему бы нам не продвинуть черноморскую кухню? По данным ЮНВТО, туристы более 30 процентов средств тратят именно на еду и гастрономические удовольствия. И в то же время, желание попробовать местную кухню составляет до 30 процентов от мотивации поездок. Гастрономический туризм является воротами в местную культуру и самобытность. И также влияет на развитие различных секторов экономики – фермерского сельского хозяйства, местного производства органических продуктов. Это – основа для событийного туризма, а также брендинга многих регионов. Много интересных событий происходит в Севастополе – что привлекает в разное время года много туристов и гостей. Такие праздники, как «День ВМФ», «Парусная неделя Севастополя», «Офицерский бал» и многие другие очень популярны и посещаемы. Этот город любим организаторами конференций и прочих деловых мероприятий. «Ваш Севастополь» – это слоган пресс-тура. Ведь у каждого свой Севастополь, каждый находит в нем что-то особенное, что-то свое.

Теги: Крым, Севастополь, Черное море, Гастрономический туризм, Херсонес Назад к списку новостей

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