Новости «Газпром» хочет построить в Красной Поляне четыре новых курорта Экологи и туроператоры комментируют намерение «Газпрома» вдвое увеличить пропускную способность сочинских горнолыжных курортов

«Газпром» может значительно расширить курорты Красной Поляны, увеличив количество туристов с 25 до 40 тыс. в день, - сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на видеопрезентацию «Концепция развития ОАО "Горно-туристический центр "Газпром». Источник газеты в компании сказал, что она была подготовлена в середине осени 2016 г. Из презентации следует, что «Газпром» хочет построить четыре новых курорта в районе горного массива Псеашхо, на территории Кавказского биосферного заповедника, где строительство запрещено, отмечает издание. Там «Газпром» планирует проложить 83 км канатных дорог, 250 км горнолыжных трасс, построить 14 ресторанов и 4 горных отеля. В результате пропускная способность курортов увеличится на 20 000 человек в день, а это «поставит курорты Красной Поляны в один ряд с наиболее престижными курортами мира», говорится в презентации. Между тем в Минприроды изданию сообщили, что планы расширения спортивных объектов в Сочи требуют тщательной проработки и нельзя допустить негативного воздействия на территорию. «Если вся упомянутая в ролике инфраструктура будет создана, заповедник фактически перестанет существовать как единая особо охраняемая природная территория, ведь в самом его центре начнется строительство. Это приведет к полной утрате природоохранной ценности», – заявил газете специалист по природоохранному законодательству «Гринписа России» Михаил Крейндлин. «Это очень непростая тема, и всем участникам процесса предстоит длительная борьба, в которой обязательно нужно будет искать компромиссы, - заявил нашему порталу, комментируя эту новость, Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин». – По всему миру бизнес вторгается в природоохранные зоны, сталкиваемся с этой проблемой и мы. Так, например, в Адыгее для строительства горнолыжного комплекса было выделено сто гектаров заповедной земли. Конечно, объемы небольшие (общая зона порядка 30 тыс. гектаров), но если каждый будет забирать себе по сто гектаров, то через 50 лет от заповедных зон мало что останется. Хотя, например, в Европе существует тренд увеличения объемов природоохранных зон, которые можно использовать под бизнес. Именно поэтому нужно попытаться найти баланс между экологическими и экономическими интересами, может быть, рассмотреть регионы на Кавказе, которые не входят в заповедные зоны». Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел», не соглашается с коллегой. Эксперт уверен, что «о вопросах экологии нужно задумываться при строительстве атомных станций и буровых установок, но строительство горнолыжного комплекса и облагораживание склонов приносит наименьший вред для экологического состояния того или иного региона. Мы все говорим о развитии внутреннего туризма, но складывается впечатление, что критикующие лишь на словах заинтересованы в этом и не стояли прошлой зимой по 50 минут в очереди на подъемник на курортах Красной Поляны. Для того, чтобы предотвратить обратный отток туристов на европейские горнолыжные курорты, жизненно необходимо расширить курорты Красной Поляны, альтернативы которым по «раскрученности» и инфраструктуре на сегодняшний день в России нет. Лишь с помощью расширения горнолыжных возможностей произойдет развитие Сочи как региона круглогодичного отдыха». «Заповедная зона может стать только преимуществом для развития экотуризма, прекрасной возможностью в том числе для созидательного отдыха. Отели в заповедных зонах по всему миру привлекают туристов, появление которых само по себе не приносит урона экологии. При этом вырученные деньги можно использовать для благоустройства и поддержания заповедных зон», - добавляет наш эксперт. Сергей Зенкин, гендиректор компании «Роза ветров», солидарен с коллегой и считает, что «для того, чтобы достигнуть цели превратить Сочи в круглогодичный курорт, расширять зоны катания необходимо. У нас много подобных территорий - почему они должны быть закрыты? Не проще ли использовать их во благо туристов и развития региона в целом, при этом, конечно, научиться уважительно относиться к окружающей среде. Речь тем более идет по большому счету лишь о строительстве подъемников, так как отельной базы на Красной Поляне и в Сочи вполне достаточно». /TOURBUS.RU

Теги: Сочи, Красная Поляна, Газпром, Горнолыжные туры, Зимний отдых, Внутренний туризм Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 По тексту:



Подписка