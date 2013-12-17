Новости Детский туризм могут «затормозить» По мнению профессионалов туризма, пока что официально вступающий в силу с 1 января приказ МВД о допуске к перевозке детских групп автобусов не старше 10 лет практически невыполним

В ходе встречи с журналистами в Петербурге чиновники и представители ГИБДД рассказали о новых правилах, касающихся технического состояния транспортных средств. Напомним, что уже с 1 января в силу вступает приказ МВД, который ограничивает допуск автобусов к эксплуатации. Этот документ запрещает использовать для перевозки детей машины старше десяти лет. При этом сегодня средний срок эксплуатации пассажирских автобусов составляет как минимум 15 лет. Как заявил на встрече начальник отделения технического надзора 4 отдела УГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Дмитрий Горбатюк, в течение этого года было проверено около 6 тыс. автобусов, а вот нарушений обнаружено было, признал он, лишь только 181. Между тем, по его словам, «мы проверяли и будем проверять все транспортные средства, в том числе и предназначенные для перевозки детей. Если они не будут отвечать требованиям, включая вступающие в силу с начала следующего года, допуск на выезд машины не получат». Как картина выглядит в масштабах России с учетом возраста парка? По данным агентства «Автостат», из 373,8 тыс. автобусов, зарегистрированных в органах ГИБДД РФ, 62 тыс. машин находятся в возрасте более 30 лет. 30% всего парка – старше 20 лет. Новых (т. е. машин до 10 лет) в российском автобусном парке лишь 41%. Только вот на 70% он состоит из марок ПАЗ, КАВЗ и ЛиАЗ, которые к туристическим перевозкам отношения не имеют. По сведениям этого же источника, в Петербурге из 9,4 тыс. автобусов старых машин около 14%, а новых примерно 43% (около 4 тыс.). Но даже в Питере львиная доля парка приходится на городские автобусы, а годных для перевозки детей машин (включая экскурсионные) не хватает. И станет не хватать еще больше: парк туристических автобусов не менее чем на 50% состоит из машин в возрасте более 10 лет. Самое интересное: толком ответить на вопрос, почему появился рубеж именно в 10 лет, никто не может. При этом представители турбизнеса настаивают: требование о не более чем десятилетнем возрасте автобусов избыточно. «Если оценивать в масштабах страны, до 70% парка туристических автобусов не сможет выполнять перевозки детей после 1 января, – констатирует директор СЗРО РСТ Екатерина Шадская. – И если в Петербурге, Москве и некоторых других городах еще есть возможность выбора, во многих регионах детей не на чем будет возить». В качестве примера она приводит Великий Устюг: по ее оценке, для приема групп в новогодний период на родине Деда Мороза требуется до 40 больших автобусов ежедневно. «Однако ни в самом городе, ни даже в Вологодской области такого количества «молодых» автобусов просто нет, – уверена она. – В результате туры, которые уже оплачены и организованы, могут быть сорваны». При этом как представители системы образования, так и контролирующих органов стоят на своем. «Безопасность превыше всего, и поэтому ни на какие компромиссы здесь идти не стоит, - считает специалист Комитета по образованию Петербурга Лариса Теплякова. – Даже если в большом автобусе неисправен один ремень безопасности, он не должен выезжать для обслуживания детских групп». Дмитрий Горбатюк ее поддерживает и подчеркивает: если требование о возрасте в 10 лет обретет силу, такие машины детей возить не будут. Отметим, впрочем, что, как сообщает сегодня РСТ, еще в понедельник на заседании Правительства РФ было приняло решение отменить пункт 3 «Правил организованной перевозки группы детей автобусами», утвержденных постановлением №1177 от 17.12.2013 года. По словам РСТ, таким образом снимается запрет на перевозку детей автобусами старше 10 лет. Вместо «возрастного ценза» для транспортных компаний будет введено обязательное лицензирование перевозок детских групп. Официальной информации на эту тему, правда, пока что нет, признают в РСТ. /TOURBUS.RU

Теги: Детский туризм, Автобусные перевозки, Законодательство, МВД, Внутренний туризм Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 По тексту:



Подписка