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В Рунете заработала онлайн-академия Израиля

Туристические власти Израиля запустили новый онлайн-проект для профессионалов туротрасли

Всесезонные курорты, богатая история, множество развлечений и культурных событий в течение года, безвизовый въезд – Израиль всегда пользовался спросом у россиян.

Ежегодно эту страну посещает около полумиллиона наших соотечественников. И даже в разразившийся в России кризис Святая Земля показала хорошие результаты: в 2015 году страну посетило 415 тысяч наших граждан.

Такая относительная стабильность – не случайность, а закономерный итог работы Министерства туризма Израиля. Каждый год туристические власти разрабатывают новые экскурсии и программы, проводят различные мероприятия для российского турбизнеса.

В этом году Департамент Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, помимо деловых встреч, туристических конгрессов и roadshow, подготовил для представителей туриндустрии нашей страны новинку – онлайн-академию «Израиль», стартовавшую 20 декабря. Проект разработан совместно с издательским домом «Турбизнес».

"Следуя девизу «Учиться никогда не поздно», мы рады представить наш новый проект – онлайн-академию по Израилю. Его цель – в доступной и необычной форме помочь вам узнать Израиль, подробнее познакомиться с его самыми интересными направлениями и новыми туристическими продуктами, проверить свои знания и закрепить их.





Израиль – небольшая, но бесконечно интересная, уникальная мультикультурная страна, где для каждого путешественника найдется подходящий маршрут и вид отдыха: пляжный, экскурсионный, религиозный, винный или гастрономический, активный, оздоровительный, экотуризм и многое-многое другое. В Израиле стоит побывать хотя бы раз в жизни. При этом более половины туристов, побывавших однажды в Израиле, возвращаются к нам снова и снова" - говорит Ксения Кобякова,

директор Департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ.

Цель онлайн-академии — помочь профессионалам туристической отрасли подробнее познакомиться с самыми интересными направлениями Израиля, новыми туристическими продуктами, а также проверить свои знания и закрепить их. Учебные материалы в академии разбиты на шесть разделов: «Почему Израиль?», «Города и регионы», «Виды туризма», «Программы сити-брейк», «Эйлат» и «Полезная информация».

Изучив каждый раздел и успешно пройдя тестирование, «студенты» академии получат сертификат «Дипломированного специалиста по Израилю». Для троих самых успешных выпускников приготовлены специальные призы: за первое место — поездка в Израиль, а за второе и третье — ваучеры на проживание в первоклассных израильских гостиницах.

Чтобы поступить в академию, достаточно зарегистрироваться на сайте www.israel-learning.ru — и можно начинать обучение!

Доступ к проекту также открыт из раздела «Онлайн-обучение» на портале ИД «Турбизнес» www.tourbus.ru.

