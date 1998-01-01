Конвенция Федерации турагентств Индии может пройти в России

Как заявил во время посещения Петербурга президент Федерации туристических агентств Индии (TAFI) Правин Чугх, один из городов России вполне может быть выбран в качестве места проведения форума этой представительной организации в 2017 году, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

В рамках визита делегации TAFI (федерация объединяет около 1,5 тыс. индийских компаний, работающих на выездном туристическом рынке) она побывала в Москве, Казани и Петербурге. И хотя в настоящее время поток туристов из Индии в Россию невелик (по данным Росстата, за три квартала 2016-го к нам в гости приехало всего 47 тыс. индусов), перспективы радужные.

«Да, пока наших туристов в России мало – в общем турпотоке они составляют меньше 1%, – констатировал Правин Чугх. – Однако есть убедительный пример: около 10 лет назад поток индусов в Малайзию составлял всего 30 тыс. человек в год, однако после проведения там форума TAFI он резко возрос и сейчас достигает 500 тыс.».

По его оценке, Россия жителям Индии очень интересна, и поэтому вероятность проведения конвенции TAFI в 2017 году в России весьма высока.

Российская сторона подтвердила свою готовность принять этот представительный форум. «С учетом того, что примерно половину индийского зарубежного турпотока сейчас составляют деловые туристы, мы очень заинтересованы и в проведении конвенции TAFI, и в приеме гостей из Индии в принципе, – подчеркнул председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Андрей Мушкарев. – И готовы сделать все для того, чтобы турпоток из этой страны расширялся».

И это не пустые слова: в Петербурге завершается разработка первой в мире программы добровольной сертификации объектов туристической инфраструктуры India Friendly. Как пояснил Павел Румянцев, заместитель директора СЗРО РСТ, в настоящее время такая программа разрабатывается совместно с одним из вузов Петербурга.

«Сейчас мы определяем основные параметры и решаем, каков будет ее окончательный формат. – говорит он. – Скорее всего, он будет представлен общественности в феврале будущего года»

Участвующая в подготовке программы Екатерина Белякова, сооснователь Российского информационного центра в Индии, подчеркнула, что экскурсии туристов из Индии интересуют только в режиме «лайт»: им больше интересны возможность купить качественные товары и развлечься, а также провести пару дней на природе. «Если индийский турист голоден, ему ничего не будет в радость, - заявила она. – Поэтому главным вопросом станет организация питания гостей из Индии в соответствии с их традициями».

Оценивая перспективы сотрудничества в сфере туризма, представители TAFI высоко оценили готовность российской стороны к приему гостей из Индии. «Уверен, что число туристов из нашей страны в России будет быстро расти, – сообщил президент Федерации туристических агентств Индии (TAFI) Правин Чугх. – Для этого здесь уже созданы условия и очевидно желание делать их еще лучше».

/TOURBUS.RU