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21 декабря
Круизные новости
Турция согласилась принимать круизные суда, заходящие в порты Крыма и Кавказа/ «Красный круиз» отправится вниз по Волге/ Речной круиз по реке Печоре планируют запустить в Коми

Турция согласилась принимать круизные суда, заходящие в порты Крыма и Кавказа

Российская сторона получила согласие представителей власти Турции на заход в порт Стамбула круизных судов, которые будут заходить также в порты Крыма и Кавказа, несмотря на санкции Евросоюза, ограничивающие заход судов в крымские гавани, сообщил заместитель министра транспорта РФ Виктор Олерский.

"Мы вели переговоры с турецкими властями. Сначала был получен отказ, так как суда должны были заходить в порты Крыма. Но затем "добро" мы получили, это было зафиксировано", — сказал г-н Олерский в Севастополе в среду на заседании Морской коллегии при Правительстве РФ.

 

По его словам, российские круизные суда вместимостью до 500 пассажиров начнут курсировать по маршруту в Черном море в течение курортного сезона 2017 года.

Г-н Олерский отметил, что включение Стамбула в круизный маршрут, продолжительность которого составит порядка семи дней, позволит привлечь к участию в круизах туристов из Турции.

 

«Красный круиз» отправится вниз по Волге

 По информации ИА «Регнум», в настоящее время Ульяновская область при активном содействии губернатора Сергея Морозова успешно реализует и прорабатывает порядка 20 совместных с Китаем проектов, в том числе туристические, самый крупный из которых гранд-тур «Красный маршрут».

 

«В этом году, помимо традиционного «Красного маршрута» Москва — Ульяновск — Казань — Санкт-Петербург, мы представили новые направления под этим брендом. Это «Красный круиз», разработанный совместно с туристической компанией «Спутник-Гермес» и встроенный в традиционную программу «Красного маршрута». Он представляет собой речной тур с посещением трёх городов, расположенных на великой реке Волге: Самары, Ульяновска, Казани», — пояснила директор Агентства по туризму Юлия Скоромолова.

Речной тур, который уже апробировали туристы из КНР, заработает в полную силу в 2017 году.

 

«В рамках сотрудничества в формате «Волга - Янцзы» подписан ряд соглашений по приёму туристов из Китайской Народной Республики с крупнейшими туроператорами Intourist Thomas Cook и «Спутник-Гермес» из Самары. Целью договоров является формирование тематических программ для иностранных гостей на 2017 год. В целях увеличения потока туристов в следующем году мы представим наши проекты на V Российско-Китайском туристическом форуме и Международной туристской выставке China International Travel Mart, также запланировано проведение рекламно-информационных туров для операторов КНР в Ульяновскую область», — рассказала и.о. министра искусства и культурной политики региона Марина Михеева.


Речной круиз по реке Печоре планируют запустить в Коми

Проект по реализации речного круиза по реке Печоре в Коми планируют запустить к лету 2017 года, сообщили в пресс-службе администрации Ижемского района республики.

Экскурсионную программу хотят представить в формате путешествия на теплоходе по реке, во время которого туристы смогут познакомиться с бытом местных жителей и праздниками "Черинянь гаж", "Луд" и "Горка", которые являются визитными карточками трех муниципалитетов — Печорского, Ижемского и Усть-Цилемского районов. Сейчас ведутся переговоры с российским туроператором, к лету следующего года проект событийного туризма запланирован к реализации.

 

По словам директора Ижемского историко-краеведческого музея Екатерины Хозяиновой, туристы, желающие приехать, интересуются, как до этих мест можно добраться, чтобы посмотреть обычаи и культуру. Но практически все хотят готовый туристический продукт: чтобы доставили на место и увезли, организовали питание и развлекательную программу.

"Такой комплекс услуг мы пока предложить не можем. Уверена, с появлением подходящего туроператора ситуация изменится в лучшую сторону", — отметила она.

/TOURBUS.RU

 

Напоминаем, что ежегодный "Фестиваль круизов - 2017" пройдет весной в двух российских столицах:
4 апреля - Москва
6 апреля – Санкт-Петербург
Организатор – ИД "Турбизнес"
Партнер "Фестиваля круизов - 2017" - компания "Инфлот круизы и путешествия"

Среди участников:

"Инфлот круизы и путешествия" 
"Виа Марис"
"Мостурфлот"
Круизный Дом "МК"
Клуб путешествия Special 
"Инфофлот"
"Бриз Лайн"
"Водоходъ"
"ВолгаWolga"
"Нетпун"
"ГАМА"
"Истлэнд"

 



Теги:

Круизы, Речные круизы, Красный туризм, Турция, Черное море, Печора
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