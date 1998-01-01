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21 декабря
Круизные новости
Турция согласилась принимать круизные суда, заходящие в порты Крыма и Кавказа/ «Красный круиз» отправится вниз по Волге/ Речной круиз по реке Печоре планируют запустить в Коми
Турция согласилась принимать круизные суда, заходящие в порты Крыма и Кавказа
Российская сторона получила согласие представителей власти Турции на заход в порт Стамбула круизных судов, которые будут заходить также в порты Крыма и Кавказа, несмотря на санкции Евросоюза, ограничивающие заход судов в крымские гавани, сообщил заместитель министра транспорта РФ Виктор Олерский.
"Мы вели переговоры с турецкими властями. Сначала был получен отказ, так как суда должны были заходить в порты Крыма. Но затем "добро" мы получили, это было зафиксировано", — сказал г-н Олерский в Севастополе в среду на заседании Морской коллегии при Правительстве РФ.
По его словам, российские круизные суда вместимостью до 500 пассажиров начнут курсировать по маршруту в Черном море в течение курортного сезона 2017 года.
Г-н Олерский отметил, что включение Стамбула в круизный маршрут, продолжительность которого составит порядка семи дней, позволит привлечь к участию в круизах туристов из Турции.
«Красный круиз» отправится вниз по Волге
По информации ИА «Регнум», в настоящее время Ульяновская область при активном содействии губернатора Сергея Морозова успешно реализует и прорабатывает порядка 20 совместных с Китаем проектов, в том числе туристические, самый крупный из которых гранд-тур «Красный маршрут».
«В этом году, помимо традиционного «Красного маршрута» Москва — Ульяновск — Казань — Санкт-Петербург, мы представили новые направления под этим брендом. Это «Красный круиз», разработанный совместно с туристической компанией «Спутник-Гермес» и встроенный в традиционную программу «Красного маршрута». Он представляет собой речной тур с посещением трёх городов, расположенных на великой реке Волге: Самары, Ульяновска, Казани», — пояснила директор Агентства по туризму Юлия Скоромолова.
Речной тур, который уже апробировали туристы из КНР, заработает в полную силу в 2017 году.
«В рамках сотрудничества в формате «Волга - Янцзы» подписан ряд соглашений по приёму туристов из Китайской Народной Республики с крупнейшими туроператорами Intourist Thomas Cook и «Спутник-Гермес» из Самары. Целью договоров является формирование тематических программ для иностранных гостей на 2017 год. В целях увеличения потока туристов в следующем году мы представим наши проекты на V Российско-Китайском туристическом форуме и Международной туристской выставке China International Travel Mart, также запланировано проведение рекламно-информационных туров для операторов КНР в Ульяновскую область», — рассказала и.о. министра искусства и культурной политики региона Марина Михеева.
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