Новости Что теперь ждет турецкое направление? Наши эксперты разошлись в оценках последствий для туристического рынка теракта в Анкаре, в результате которого погиб посол нашей страны

На фоне теракта в Анкаре, унесшего жизнь российского посла, Турция все еще остается достаточно востребованным туристическим направлением, - сообщает сегодня АТОР. Как напоминает ассоциация, МИД РФ не выпускал рекомендации, ограничивающей туристские посещения Турции. А вице-премьер Правительства РФ по вопросам физкультуры, спорта и молодежной политики Виталий Мутко вчера заявил, что российские туроператоры должны оговаривать с контрагентами в Турции дополнительные меры безопасности, отметив при этом, что сокращений и запретов пока вводить не планируется. Кроме того, вчера на своем сайте Ростуризм призвал туроператоров «информировать своих клиентов о ситуации в стране и имеющихся рисках». Руководитель Правовой службы АТОР Надежда Ефремова отмечает, что наиболее простой способ информирования клиентов – размещение соответствующей информации на сайте туроператора. «В первую очередь, туроператоры должны отслеживать актуальную информацию относительно безопасности пребывания в стране и сообщать это клиентам. Далее информация может быть включена в рассылку оператора, отображена на сайте оператора или агента. Однако, чтобы избежать спорных ситуаций с туристами, желательно информацию о безопасности в стране выдавать туристам в письменном виде и под роспись клиента», - рекомендует эксперт. Вместе с тем, по информации РИА «Новости», в ближайшую пятницу Совет Федерации обсудит ситуацию с безопасностью посещения Турции российскими гражданами. Результатом может стать постановление Совфеда, рекомендующее туристам отказаться от отдыха в стране. Как заявил член Комитета Совфеда по международным делам Игорь Морозов, «мы обсудим произошедшее на заседании международного комитета, и не исключено, что предложим палате принять в пятницу постановление, настоятельно рекомендующее российским туристам не ездить в Турцию. Эти поездки опасны для жизни». По информации АТОР, на курортах Турции находится не более 10 тысяч организованных российских туристов. В основном сейчас наши туристы отдыхают в отелях высокого класса, располагающих большой территорией – такие объекты работают круглый год. Располагаются они в Анталье, Белеке, Кемере, в меньшей степени – в Сиде. Опрошенные АТОР туроператоры сообщают – паники среди туристов не наблюдается. «Представители нашей принимающей компании сообщают, что все туристы продолжают отдых в нормальном режиме», - отметила Анна Подгорная, гендиректор компании «Пегас Туристик». Аналогичную информацию сообщают в «Интуристе». «На данный момент мы не наблюдаем аннуляций по Турции. Находящиеся на курортах страны туристы также продолжают свой отдых – просьб о досрочном возвращении в Россию пока не поступало. Продолжают поступать бронирования туров в Турцию. В основном это раннее бронирование туров на летний период. Его темпы уже в 3-3,5 раза превышают объемы 2014/15 годов. Мы надеемся, что турецкие власти смогут обеспечить на должном уровне безопасность, как наших дипломатов, так и отдыхающих в стране туристов», - говорит замдиректора «НТК Интурист» Сергей Толчин. «Мы активно продаем лето-2017, и сегодня ощущается небольшой спад заказов на фоне последних новостей. Пока можно сказать, что сильного волнения нет», - отмечают в TUI Russia. В свою очередь, Алексан Мкртчян, директор сети турагентств "Розовый слон", рассказал нашему порталу, что "в первые часы после трагических событий в Анкаре, конечно, наблюдалось волнение, в том числе и со стороны российских туристов. Но после того, как турецким правительством были приняты все необходимые меры, туристы начали понимать, что случившееся - не какая-то спланированная акция против России, а действия террориста-одиночки. Конечно, в СМИ приводят комментарии тех, кто не советует гражданам России ехать в Турцию, указывая на опасность, но пока что туристы не следуют этим призывам. Чартеры в Анталью и регулярные рейсы в Стамбул продолжат летать, все, кто хотел поехать на Новый год в Турцию, не изменили своего решения, у нас не было ни одной аннуляции. Что касается летних продаж, то их активизацию мы ожидаем не раньше 9 января". В свою очередь, Артур Мурадян, генеральный директор компании "Спейс Тревел", заявил нам , что у него"есть ощущение, что после произошедших событий сегмент посещающих Турцию в зимний сезон сократится. Увы, есть вероятность того, что следующий удар будет совершен именно по туристам - были уже совершены преступления против военных, дипломатов, остались простые люди. И если тема неблагополучной обстановки в Турции будет обсуждаться в СМИ в том же объеме, что сейчас, то мы не получим по итогам будущего года даже тех объемов, которые были в 2014 году. Конечно, в Турцию не перестанут летать чартеры , но, скорее всего, туристы с высоким доходом и семьи с детьми не будут рассматривать Турцию в качестве места для отдыха. Но захотят ли сами турецкие отельеры в такой ситуации пойти на баснословные скидки? Да, это логичный шаг для поддержания потока, но в таком случае сервис начинает быстро деградировать, а это опасный путь". /TOURBUS.RU

Теги: Турция, Теракт, Ростуризм, АТОР, РСТ, Туристические прогнозы Назад к списку новостей

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