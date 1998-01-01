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21 декабря
CzechTourism: Спад российского турпотока преодолен, но впереди много работы

В ходе прошедшего в Чешском доме рождественского приема профессионалы туризма познакомились с новым руководителем российского представительства Национального туристического управления Чешской Республики Аленой Кудилковой 


Вчера в московском Чешском доме прошел традиционный рождественский прием для туроператоров и представителей СМИ. Его главными темами стали  подведение итогов уходящего года и представление нового руководителя российского представительства Национального туристического управления Чешской Республики (НТУЧР) Алены Кудилковой (на фото)

Как отметил, открывая встречу, посол Чешской Республики г-н Владимир Ремек, «уходящий год стал достаточно успешным для российского туризма в Чехии. Вновь отмечается рост российского турпотока в нашу страну. Конечно, одна из основных причин этого – заметное укрепление курса рубля по отношению к евро. Но не менее важной причиной роста интереса к чешскому направлению я бы назвал заметное улучшение и упрощение процедуры получения чешских виз. Сейчас в России работают уже  два десятка визовых центров Чехии, а в  будущем году их количество будет еще увеличено. Так что никаких проблем с получением виз больше нет».

В свою очередь, Роман Прохазка, представитель НТУЧР в Екатеринбурге, отметил, что «российский туристический рынок по-прежнему очень важен для Чехии. И хотя российские туристы по итогам 9 месяцев этого года остаются лишь на седьмом месте   по  числу прибытий, они занимают почетное первое место по продолжительности пребывания (в среднем шесть ночей) в стране. А по общему количеству ночевок в Чехии россияне сейчас – на втором месте.

До середины этого года отмечалось сохранение спада турпотока из России, начавшегося в 2014 году. Но с третьего квартала начался заметный подъем, и в итоге  рост выдачи виз в октябре и ноябре по сравнению с аналогичными месяцами прошлого гола превысил 50%. Еще одна важная наметившаяся тенденция этого года  - расширение географии туров россиян в Чехии».

Гостям рождественского приема была представлена и новый руководитель российского представительства НТУЧР Алена Кудилкова, которая с начала января сменит на этом посту Роберта Новотны.

Алена Кудилкова профессионал со стажем в туризме - ее опыт работы в туристической и гостиничной сферах превышает 15 лет. В течение нескольких лет она возглавляла чешский офис туркомпании Travelland, а в последнее время работала в центральном офисе НТУЧР в Праге.  У г-жи Кудилковой прекрасный русский язык - она закончила филологический факультет по специальности "русистика".

Говоря о планах своей работы в России, Алена Кудилкова отметила, что будет продвигать туризм в Чехии и среди профессионалов, и среди туристов. Особое внимание она хочет уделить подрастающему поколению путешественников, задействовав для коммуникаций с ним в первую очередь социальные сети.

 

Она также отметила, что темой 2017 года в чешском туризме станет эпоха барокко. В этой связи НТУЧР собирается активно представлять различные города и регионы страны и самые разные вида туризма - от экскурсионного до винного и гастрономического.

Ну а девиз своей работы на российском рынке г-жа Кудилкова сформулировала так: "Давайте продвигать Чехию, чтобы вам это было выгодно!"

/TOURBUS.RU

 

 


Теги:

Чехия, Прага , CzechTourism, Выездной туризм, экскурсионный туризм, Алена Кудилкова
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