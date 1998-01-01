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21 декабря
CzechTourism: Спад российского турпотока преодолен, но впереди много работы
В ходе прошедшего в Чешском доме рождественского приема профессионалы туризма познакомились с новым руководителем российского представительства Национального туристического управления Чешской Республики Аленой Кудилковой
Вчера в московском Чешском доме прошел традиционный рождественский прием для туроператоров и представителей СМИ. Его главными темами стали подведение итогов уходящего года и представление нового руководителя российского представительства Национального туристического управления Чешской Республики (НТУЧР) Алены Кудилковой (на фото).
До середины этого года отмечалось сохранение спада турпотока из России, начавшегося в 2014 году. Но с третьего квартала начался заметный подъем, и в итоге рост выдачи виз в октябре и ноябре по сравнению с аналогичными месяцами прошлого гола превысил 50%. Еще одна важная наметившаяся тенденция этого года - расширение географии туров россиян в Чехии».
Алена Кудилкова профессионал со стажем в туризме - ее опыт работы в туристической и гостиничной сферах превышает 15 лет. В течение нескольких лет она возглавляла чешский офис туркомпании Travelland, а в последнее время работала в центральном офисе НТУЧР в Праге. У г-жи Кудилковой прекрасный русский язык - она закончила филологический факультет по специальности "русистика".
Она также отметила, что темой 2017 года в чешском туризме станет эпоха барокко. В этой связи НТУЧР собирается активно представлять различные города и регионы страны и самые разные вида туризма - от экскурсионного до винного и гастрономического.
Ну а девиз своей работы на российском рынке г-жа Кудилкова сформулировала так: "Давайте продвигать Чехию, чтобы вам это было выгодно!"
/TOURBUS.RU
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