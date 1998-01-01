Новости Российский турбизнес - что было и что будет Мы начинаем серию материалов, в которых ведущие туроператоры и представители туристических властей подводят итоги уходящего года и строят планы на будущее

Лариса Аханова, PR-директор туроператора "Тез Тур": - Главный итог года - наша отрасль оказалась на удивление устойчивой и даже показала некую положительную динамику. Конечно, кризис в первую очередь отразился на рознице. Но громких банкротств, уходов не было. И несмотря на то, что агентствам пришлось очень непросто в условиях текущей экономической ситуации, и в условиях реального падения спроса, они показали жизнеспособность и умение находить верные точки опоры.



Думаю, что основные тренды 2015-2016 гг. будут актуальны и в 2017 году. Туристы будут считать деньги, будут стараться отдыхать максимально дешево. Конечно, никто не списывает со счетов открытие такого важного направления, как Египет, и его появление скажется на перераспределении спроса. В целом ситуация в 2017 году ожидается рабочей и относительно стабильной, многие туроператоры заранее спланировали свои объемы с учетом текущей экономической ситуации, что близко к выполненным объемам и результатам прошлого года. При этом ассортимент стран будет прирастать более медленными темпами, чем в прошлом году. В 2016 в отсутствии двух стратегических направлений туроператоры вынуждены были искать замену и альтернативу Египту и Турции. Но 2017 год не будет временем «великих туристических открытий». Туроператоры будут сосредоточены на самом туристическом продукте - улучшать сервис, трансферы, искать баланс между массовым и индивидуальным туризмом, стремиться удешевлять продукт без потери качества, быстрее ориентироваться на запросы туристов. И конечно, над всей отраслью будут довлеть ожидания, связанные с открытием Египта». У нас уже сейчас есть заявки на июль и август, например по Турции». Андрей Мушкарев, председатель Комитета по развитию туризма Петербурга: - Для петербургского туризма 2016 год стал особым - наш город получил многочисленные награды международного уровня, признающие его в качестве выдающейся туристической дестинации мира. Причем получил, по оценке руководителя UNWTO Талеба Рифаи, вполне заслуженно. В связи с чем впервые в истории Всемирная туристская организация подписала прямое соглашение о сотрудничестве с властями Петербурга. Однако все эти достижения надо рассматривать как аванс, поскольку для развития туризма нам предстоит сделать еще очень и очень многое. И в первую очередь – перераспределить поток туристов таким образом, чтобы город на Неве стал им интересен не только в «белые» ночи, но и в «низкий» сезон. Уверен, что в этом нам помогут постоянные усилия со стороны региональных и федеральных властей, всех участников туристического рынка, а также предстоящие крупные (в т. ч. спортивные) события мирового уровня, способные сделать Петербург еще более известным и популярным. Василий Лебедев, генеральный директор компании «Открытие»: - На фоне провального в плане туризма 2014 года, нынешний год выглядит значительно лучше. Первая половина года прошла отлично, продажи шли активно, с заметным отрывом по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. При этом весенние и летние продажи нас совершенно не порадовали, чему я не могу найти разумных объяснений. Но осенью и зимой ситуация немного выправилась и сейчас мы вновь отмечаем рост. Хороший спрос демонстрируют Индия, Китай, Африка. Но в любом случае мы продолжим и дальше работать в туризме и, как всегда, надеяться только на лучшее. Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел»: - С учетом общей экономической стабилизации, уходящий год превзошел предыдущий и вернул ту часть туристов, которые отказались от поездок в 2015 году. Этот год также показал, что, несмотря на активное продвижение внутреннего туризма, многие путешественники вернулись и на выездные направления. Уходящий год продемонстрировал нам количественный скачок, тогда как следующий год, по моим личным ощущениям и наметившимся тенденциям на рынке, даст скачок качественный. Но рассчитывать на объемы 2016 года при этом нам вряд ли придется. Во-первых, курс валют по-прежнему высок, во-вторых вернулась Турция, которая начнет восстанавливать утерянные объемы. Одним словом, наступающий год обещает стать умеренным и более спокойным, чем 2016 год. /TOURBUS.RU

Теги: Туроператоры, Туристические итоги года, Туристические прогнозы, Внутренний туризм, Выездной туризм Назад к списку новостей

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