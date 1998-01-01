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Япония станет ближе

Айри Мотокура, директор начавшего работу московского офиса Японской национальной туристической организации, рассказала нам о своих первых шагах на новом посту

Как стало известно нашему порталу, директором московского офиса Японской национальной туристической организации (JNTO), который открылся в столице России, стала г-жа Айри Мотокура.

Как рассказала нашему порталу сама г-жа Мотокура, она начала работать в JNTO в июне этого года. До этого в течение 15 лет она работала в одной из туркомпаний, специализирующихся на российско-японском туррынке, хорошо владеет русским языком.

В ближайших планах г-жи Мотокура – проведение ряда эффективных туристических workshop, в первую очередь представляющих возможности японского luxury-туризма, и активная работа с мультимедиарынком.

Также в ее планах – работа по повышению осведомленности россиян о Японии как популярном туристическом направлении.

Пятнадцатый по счету зарубежный филиал JNTO расположен в центре города, в двух минутах ходьбы от ст. м. "Киевская", на третьем этаже бизнес-центра «Европа» (ул. Брянская, 5).

Среди уже озвученных основных задач московского офиса JNTO - маркетинг и анализ рынка туристических услуг России, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Грузии, Армении, Таджикистана, Туркменистана, Украины, Литвы, Эстонии, Латвии и Молдавии, содействие местным туркомпаниям в продаже туров в Японию, продвижение Японии как туристического направления в российских СМИ, распространение информации для туристического бизнеса и туристов и содействие в организации и проведении выставок, workshop, семинаров и иных деловых встреч.

Напомним также, что на днях стало известно, что Япония облегчила визовый режим с Россией. В первую очередь будет упрощена схема получения туристической визы. Теперь россиянам не придется приносить в посольство письмо гаранта, если они едут за свой счет.

Кроме того, продлен срок действия многократной визы, а также расширен круг лиц, которые могут ее получить.

Виза для нескольких краткосрочных пребываний в Японии теперь будет действительна на протяжении пяти лет с момента получения, а оформить ее смогут также бизнесмены, ученые и деятели культуры.

Как отмечают в JNTO, число иностранных туристов, посетивших Японию, достигло к октябрю 2016 года 20 миллионов, а к 2020 году, согласно планам японского правительства, должно дойти до 40 миллионов. В 2015 году Японию посетили 54 тысячи туристов из России, на октябрь этого года эта цифра составила уже 45 тысяч, и очевидно, что российский рынок имеет большие перспективы роста.

Наши эксперты, активно работающие на японском направлении, также говорят о росте интереса наших туристов к Стране восходящего солнца и приветствуют открытие в Москве представительства JNTO.

Так, как заявила нам Екатерина Отвечалина, начальник отдела ЮВА компании "КМП Групп", «Япония - достаточно новое направление на российском рынке, поэтому мы отмечаем хорошую динамику продаж. Продажи туров в страну идут достаточно активно, спрос превышает показатели прошлого года, есть все основания делать положительные прогнозы".

"Интерес к Японии у российских туристов стабилен. Они любят эту страну за высокий уровень сервиса, многообразие туристических предложений, интересный событийный туризм.

При этом многих отпугивает языковой барьер, не позволяющий, например, совершить путешествие в нетуристические регионы страны. Если туристические власти обратят на это внимание, это положительно скажется на российском турпотоке.

К тому же Япония рассчитывает на активный рост потока с Дальнего Востока и Сибири, что вполне оправдано", - отмечает, в свою очередь, Наталья Дальбинова, начальник отдела продаж компании Oriental Discovery.

/TOURBUS.RU