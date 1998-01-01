Новости Поедут ли туристы в зимнюю Якутию? Наши эксперты комментируют предложение главы Ростуризма «не бояться якутской зимы»

Экстремальный климат Якутии не должен быть препятствием для туристов при посещении республики, сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов. "Вместе с республикой нужно работать над тем, чтобы о брендах Якутии знали в нашей стране и за рубежом. При этом, чтобы не боялись якутской зимы. Несмотря на то, что сейчас на улице -45, встречают здесь тепло, находиться в республике интересно и комфортно. Я, честно, рад, что приехал в такой мороз, это бодрит, дает энергию. Вот бы застать -50", — сказал он журналистам в Якутске. По его мнению, регион привлекателен именно своей зимой, в частности, интересен «полюс холода» Оймякон, а также экотуризм — охота и рыбалка. Отдельно руководитель Ростуризма выделил популярность якутских бриллиантов и народного промысла. Вместе с тем, Олег Сафонов отметил, что за последние несколько лет поток приезжих туристов увеличился на 35% — почти 200 тыс. человек в год. "Глава Якутии Егор Борисов попросил поддержки в поиске инвестора для строительства высококачественной, сетевой гостиницы. Совершенно очевидно, что спрос на этот вид услуг есть, и он платёжеспособен. Ростуризм пообещал, что будет содействовать в поиске инвестора", — добавил он. Между тем, Василий Лебедев, генеральный директор туркомпании «Открытие», так прокомментировал нам мнение главы Ростуризма: «За все время, что мы продаем Якутию, мы не отправили ни одного туриста в зимнее время, более того, не получали ни одного запроса. Этот регион интересен туристам лишь в летнее время, мы предлагаем интересные программы, которые приходятся по вкусу нашим клиентам: это и алмазные туры, и туры, в которых можно самостоятельно попытаться откопать части мамонта». Оксана Китель, коммерческий директор компании «КРиСТ», не исключает, что есть экстремалы, которые ездят в Якутию в зимой, «но до нас они не доходят, это единичные случаи. Большинство предпочитают летние путешествия по этому региону». Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин», солидарен с коллегами: «Я понимаю, что г-ну Сафонову по должности необходимо привлекать внимание к разным регионам России, но при этом не нужно забывать, что у каждого региона свой сезон. Необходимо формировать продукт и заниматься продвижением того или иного региона в высокий сезон (для Якутии это лето), а затем постепенно расширять границы сезона, а не наоборот. Нет никакого смысла призывать туристов в Якутию зимой, мы же не ждем массового потока на пляжные курорты зимой». Согласна с г-ном Ромашкиным и Луиза Глухова, генеральный директор компании «Грейт Тур». Эксперт уверена, что «зимой Якутия не будет привлекать туристов, по крайней мере, пока. Многие элементарно боятся простудится. Летом поток в этот регион однозначно есть, и нужно делать ставку именно на это время». /TOURBUS.RU

Теги: Внутренний туризм, Якутия, Экстримальный туризм, Полюс холода, Ростуризм Назад к списку новостей

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