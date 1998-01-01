Новости

Горячие новости

После теракта в Берлине в европейских столицах усиливают меры безопасности/ Российский турист погиб в результате ДТП на Пхукете/ «Аэрофлот» не будет больше перевозить мопсов и пекинесов

После теракта в Берлине в европейских столицах усиливают меры безопасности

Власти Дании и Норвегии приняли решение усилить меры безопасности на рождественских ярмарках в связи с терактом, произошедшим в ночь на вторник в Берлине, сообщает агентство AP. В частности, местные власти уже увеличили число сотрудников полиции на рождественских ярмарках в столицах двух стран — Копенгагене и Осло.

Как сообщается, в связи с трагедией в Берлине о решении усилить безопасность объявили и другие европейские страны. Так, глава МВД Чехии Милан Чованец сообщил о планах усилить присутствие полицейских в местах повышенного скопления во всех чешских городах.

В свою очередь власти Лондона приступили к пересмотру плана обеспечения безопасности на массовых мероприятиях. В полиции британской столицы сообщили, что рассматривают "ряд возможных угроз, в том числе угрозу использования террористами грузовых автомобилей".

Кроме того, повысить уровень безопасности решили и в Нью-Йорке. Как отмечает телеканал ABC, на рождественские ярмарки и в места массового скопления людей направлены группы вооруженных полицейских.

Российский турист погиб в результате ДТП на Пхукете

Двое российских туристов на мотоцикле столкнулись с такси на Пхукете (Таиланд), один из них погиб, сообщает сегодня издание The Phuket News.

Авария произошла на оживленной трассе вечером в понедельник. Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила помятый мотоцикл Honda и двух россиян.

Один из них, 25-летний молодой человек, с травмами головы и шеи был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось. Его 28-летний товарищ получил черепно-мозговую травму и перелом ноги. Полиция не нашла на месте происшествия шлемов, отмечает издание.

Как объяснил полиции водитель такси, мужчины ехали на мотоцикле в левом ряду, но внезапно свернули перед такси, чтобы развернуться. Водитель такси пытался затормозить, чтобы избежать столкновения, но не сумел.

Полиция сообщила в посольство РФ о смерти россиянина и продолжает расследование происшествия. Для этого будут изучены записи камер видеонаблюдения с места аварии.

«Аэрофлот» запретил перевозить мопсов и пекинесов

«Аэрофлот» запретил перевозить на борту самолета некоторые породы собак, сообщает управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве, Московской и Тульской областям.

«Авиакомпания Аэрофлот с 1 декабря 2016 года приняла решение о запрете перевозок собак брахицефальных пород, а также о перемещении с 1 марта 2017 года собак бойцовских и агрессивных пород только в багажном отсеке воздушного судна и только в клетках усиленной конструкции», — говорится в сообщении ведомства.

Термин «брахицефал» используется ветеринарными врачами обозначения собак с укороченной лицевой частью черепа (короткой и приплюснутой мордой): бульдоги английские и французские, пекинесы, мопсы, бордосские доги и другие собаки с подобным строением черепа, туда же относят и боксеров, и шарпеев.

После утверждения стандарта перевозок новые требования будут размещены на официальном сайте «Аэрофлота».

Напомним, в сентябре 2016 года французский бульдог погиб во время перевозки в багажно‑грузовом отделении во время выполнения «Аэрофлотом» рейса Дубай — Москва. В авиакомпании заявили, что в ряде крупнейших мировых авиалиний действуют ограничения на перевозку собак этой породы, поскольку они особенно чувствительны к перепадам температуры и стрессу.

/TOURBUS.RU