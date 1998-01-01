Новости Росстат подсчитал иностранных гостей Туроператоры критически оценили последние данные Росстата по въездному турпотоку в нашу страну

Согласно опубликованным на минувшей неделе последним данным Росстата, с января по сентябрь этого года иностранными гражданами было совершено 19,2 млн турпоездок в Россию, что на 7% меньше, чем за аналогичный период 2015-го. При этом за 9 месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014-го был зафиксирован рост въездного турпотока на 8%. Как напоминает РСТ, в августе 2014 г. Росстатом была утверждена новая официальная статистическая методология оценки числа въездных и выездных турпоездок в соответствии с рекомендациями Всемирной туристической организацией (UNWTO). По определению UNWTO, турист – это тот, кто тратит в стране деньги, которые он заработал вне пределов этой страны. Таким образом, туристами считаются не только те, кто декларирует соответствующую цель поездки, но и въезжающие по частному приглашению, по делам, на лечение, в соседнюю страну за продуктами или другими товарами и т.д. В результате топ-10 стран, приславших в Россию наибольшее количество туристов, выглядит так: Украина, Казахстан, Китай, Финляндия, Польша, Азербайджан, Узбекистан, Германия, Армения, Монголия. Как отмечает в этой связи пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина, «можно как угодно трактовать туристический въезд, можно признать туризмом приграничные поездки в Россию из Казахстана и Польши, но трудно поверить, что граждане Украины, Азербайджана, Узбекистана, Монголии едут к нам именно тратить деньги, а не зарабатывать. Не менее «обнадеживающей» выглядит и вторая десятка с присутствием в ней Таджикистана, Молдовы, Абхазии, Киргизии. Но дело не только в гражданстве туристов. Цифры, полученные по новой методике, показывают, что в этом году ситуация на въездном рынке заметно ухудшилась. Однако это противоречит реальному положению дел. Девальвация рубля сделала поездки в Россию очень выгодными для иностранцев. Туроператоры в течение этого года фиксировали увеличение спроса, гостиницы рапортовали о рекордной загрузке и высоких доходах, авиакомпании констатировали, что вырос международный транзитный поток через российские аэропорты, поскольку при изменении курсов валют билеты наших перевозчиков стали для иностранцев дешевле». При этом, отмечают в РСТ, если воспользоваться «старой» методикой подсчета и посмотреть данные Пограничной службы ФСБ по въезду в Россию иностранцев, которые в качестве цели поездки декларировали именно туризм, то выяснится, что по этим данным за 9 месяцев 2016 года иностранцы совершили в Россию 2,8 млн поездок с туристическими целями, что на 11,2% больше прошлогоднего уровня. И в первую десятку вошли страны, которые поставляют в Россию реальных туристов. Лидирует Китай (+33%), в первой десятке также Южная Корея (+23,7%). Также в десятку впервые попал Иран (+78%), а во второй десятке заметна Индия (+38,6%). Впрочем, и по этой методике, отмечают в РСТ, общий въезд в Россию за девять месяцев снизился, причем на 6,7% – то есть практически на те же 7%, на которые уменьшился въездной турпоток по данным новой методики подсчета. Александр Молочник, генеральный директор бюро путешествий и экскурсий «АБМ», также не соглашается с данными Росстата и напоминает, «что методика подсчета, которую использует Росстат не соответствует реальным цифрам туристических объемов. Если говорить о статистике, отражающей реальные потоки, то лидировать по объемам въезжающих туристов продолжает Китай, что видно всем. Даже сейчас, когда основной поток иностранных туристов поредел, китайские туристы продолжают к нам активно приезжать. В нашей компании первое место по прибытиям занимает Латинская Америка, далее следует Европа. И в этом году объемы по всем направлениям значительно выросли по сравнению с прошлым годом». «Росстат отлично выполнил свою работу, посчитал туристов, въехавших в Россию, естественно, эти данные не имеют ничего общего с туризмом, но Росстат и не ставил перед собой такой цели. Было посчитано общее количество туристов, а мы уже должны внутри этого потока отобрать тех, кто приехал в Россию с целью туризма. Напомню, турист приезжает в ту или иную страну с культурными, познавательными, оздоровительными и другими целями. Думаю, нам нужно обратиться за туристической статистикой по въезду, например, в Ростуризм, там цифры будут наиболее приближены к реальности», - заключил Александр Макляровский, директор департамента въездного туризма компании «КМП-групп». /TOURBUS.RU ВЪЕЗД В РОССИЮ ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ПО ДАННЫМ РОССТАТА РФ:





Теги: Въездной туризм, Росстат, статистика турпотока, UNWTO, Китайские туристы Назад к списку новостей

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