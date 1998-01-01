Новости Крым представил новый туристический бренд Новый официальный туристический бренд полуострова, разработанный местными дизайнерами, вызвал неоднозначную реакцию у профессионалов

Новый туристический бренд "Я.Крым" презентовал вчера журналистам министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий и разработчики бренда, - сообщает «Интерфакс». "Крым вышел на новую ступень туристического рынка, поэтому ему необходимо новое позиционирование. Разработка бренда шла через проведение народного конкурса, на его основе была создана платформа будущего бренда, а затем мы провели профессиональный конкурс", — cообщил г-н Стрельбицкий. В итоге разработкой нового бренда полуострова занималась председатель Крымской организации Союза дизайнеров России Ольга Степанова и ее творческая группа. "В платформу бренда легло представление о том, что такое Крым сегодня – для своих жителей и для туристов, какие эмоции здесь испытывают люди. В итоге мы получили брендлайн "Я.Крым — Точка притяжения". Эти четыре слова легли в основу бренда. Ключевая буква "Я" — это и Крым, говорящий от своего лица, и его жители, и туристы, которые тоже ощущают себя немного Крымом", — отметила Ольга Степанова. Яркая буква "Я" стала главным графическим элементом логотипа, в нее вписаны очертания полуострова. Первая буква бренда сохраняет кириллическое написание и при переводе логотипа на другие языки. "Бренд будет сопровождать все наши турпродукты, кампании, присутствовать в рекламных акциях. Мы разработаем положение о его использовании. Если бренд будет использоваться в некоммерческих целях – это будет бесплатно, если для реализации коммерческого продукта – будут установлены определенные правила, но сумма за его использование будет минимальной, чтобы способствовать распространению бренда", — заявил г-н Стрельбицкий. По его словам, согласно условиям конкурса, разработчику бренда выплачивается сумма в 1 млн рублей. "Если сравнить с другими регионами, это минимальная сумма. И мы уверены, что потраченные на это из бюджета деньги вернутся довольно быстро за счет коммерческого использования нового бренда", — отметил министр. Отметим, впрочем, что в социальных сетях новый бренд Крыма уже получил ряд отрицательных отзывов, в том числе и от представителей турбизнеса полуострова. Они также отмечают, что не так давно состоялось представление другого туристического бренда Крыма, разработанного Студией Артемия Лебедева. Профессионалы недоумевают, для чего нужно было проводить еще один конкурс, в котором победу одержали «местные» дизайнеры. Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин», рассказал нам, что новый логотип Крыма не вызывает в нем ни отрицательных, ни положительных эмоций: «Я сморю на новый логотип, и мне кажется, что передо мной ребус, который нужно разгадать. Ппри этом мне сложно понять, как взаимодействуют между собой слова и буквы, составляющие логотип. Взять хотя бы букву «Я». Какой смысл заложили в нее дизайнеры, что хотели сказать? И почему вдруг четыре цвета буквы «Я» начали символизировать четыре берега Крыма, когда их всего три (Западный, Восточный, Южный). Хотелось бы обратить внимание на шрифт, которым написано слова Крым, с явным выделением буквы «Ы». Опять непонятно с какой целью, но смотрится совсем не симпатично. Почему-то мне кажется, что вариант этого логотипа не конечный и еще будет дорабатываться. «Но какой бы логотип не был выбран, нужно понимать, что это лишь сотая часть от общего объема работы по продвижению Крыма. Также хотелось бы напомнить тем, кто еще не в курсе, что логотип и бренд – это разные вещи, логотип – материальная составляющая бренда, он должен рождать в нас ассоциации, а бренд уже наполнять наши сердца содержимым. Одним словом, логотип – тело, а бренд – душа. Пока логотип Крыма не рождает во мне нужных эмоций». «Новый логотип, конечно, очень жизнеутверждающий, правда немного странное сочетание цветов, и разность толщины шрифта. Хотелось бы, чтобы от логотипа было ощущение целостного объекта. Но в целом начало положено», - считает в свою очередь Оксана Китель, коммерческий директор компании «КРиСТ». Напомним также, что, по данным министерства, более 5,38 млн туристов посетили Крым в январе-ноябре нынешнего года, что на 21,8% превышает данные за одиннадцать месяцев 2015 года. В пансионатах, санаториях и отелях за январь-ноябрь 2016 года отдохнули 1,23 млн туристов. В последний месяц осени средняя загрузка работающих коллективных средств размещения составила 26%. Больше всего туристов с начала года отдохнуло на южном берегу Крыма – 46% от общего количества, на западном побережье – 31%, на восточном – 18,5%, в других регионах – 4,5%. Минтуризма Крыма рассчитывает на 6 млн туристов в регионе по итогам 2016 года. /TOURBUS.RU



Теги: Крым, Туристические бренды, Черное море, Морской отдых Назад к списку новостей

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