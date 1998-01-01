Новости Посол России убит в Анкаре Ростуризм просит наших туристов, находящихся в Турции, соблюдать осторожность, а туроператоров - "информировать своих клиентов об имеющихся рисках"

Посол России в Турции Андрей Карлов скончался вчера в результате нескольких огнестрельных ранений. Нападение на нашего посла произошло в ходе церемонии открытия фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки: глазами путешественников» в Галерее современного искусства Анкары. Как сообщают СМИ, нападавший был застрелен полицией после 10-минутной перестрелки. Им оказался гражданин Турции 1994 года рождения Мерт Алтинташ. По информации турецких СМИ, с 2014 года он служил в спецназе страны. По информации Haber Turk, стрелок был уволен из полиции в рамках расследования попытки переворота в Турции, которая произошла в июле. В здание галереи убийца посла вошел, представившись телохранителем г-на Карлова. Выстрелив, он начал кричать на турецком и арабском языках исламистские лозунги. По информации интернет-ресурсов Андрей Карлов родился в 1954 году. В 1976 году он окончил факультет международных экономических отношений МГИМО МИД СССР, а в 1992 году — Дипломатическую академию МИД России. Владел корейским и английским языками. С 9 июля 2001 по 20 декабря 2006 года являлся послом России в КНДР. В 2007—2013 годах был замдиректора, а затем главой Консульского департамента МИД России. 12 июля 2013 года был назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Турецкой Республике. Вчера вечером, после получения информации о трагедии в Анкаре, Ростуризм на своем сайте попросил российских туристов, находящихся на территории Турции, соблюдать меры безопасности. «Вечером 19 декабря в результате нападения в Анкаре от полученных ранений скончался посол России в Турции Андрей Карлов. Ростуризм просит российских туристов, находящихся на территории Турции, избегать мест массового скопления людей, без необходимости не покидать мест проживания», — говорится в сообщении. В ведомстве также выразили соболезнования родственникам, друзьям и коллегам погибшего. Сегодня Ростурим дополнил это сообщение, заявив: "Ростуризм также рекомендует российским туристам взвешенно подходить к планированию своих турпоездок, к выбору мест отдыха и уделять приоритетное внимание вопросам безопасности. Туроператоров, реализующих туры в Турцию, мы призываем информировать своих клиентов о ситуации в стране и имеющихся рисках". Гибель посла России в Турции Андрея Карлова может сказаться на спросе на отдых в этой стране у российских туристов, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, которую цитирует агентство "Интерфакс". "Любое происшествие, а тем более теракт в Турции, приводит российских туроператоров в дрожь — не осложнятся ли отношения, не закроют ли снова это направление. Сегодня произошла ужасная трагедия, и мы, конечно, в шоке. Туристов в Турции сейчас много быть не должно, и на них вряд ли скажется этот теракт в Анкаре, хотя благоразумие, конечно, проявлять надо. Вполне возможно, что эта трагедия скажется на спросе, потому что в народе все же живут сомнения по поводу безопасности отдыха в Турции, а теперь сомневающихся будет еще больше", — сказала Ирина Тюрина. По ее словам, некоторые операторы после открытия направления поставили круглогодичные чартерные программы на этом направлении. Кроме того, не слишком активно, но идут продажи на Новый год, есть также даже бронирования на следующее лето. "Как сложатся теперь отношения двух стран? Ждем реакции властей", — отметила она. Туроператоры ждут официального сообщения МИД России по ситуации в Турции – сообщила, в свою очередь, агентству RNS исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. «Ждем сообщения нашего МИД по ситуации в Турции. Организованные туристы есть только на курортах, оценочно всего более 10 тысяч человек. По имеющейся у нас информации, тревожных звонков оттуда не поступает», — сказала она. Убийство посла России в Анкаре Андрея Карлова не приведёт к запрету российским туристам посещать Турцию, заявил, в свою очередь, РИА "Новости" глава профильного комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. "Думаю, что так не будут развиваться события. Скорее всего, Москва потребует объяснений турецкой стороны, но решения по нашим туристам принято не будет", — сказал сенатор. "Я думаю, что каждый человек, который отправляется в Турцию, должен серьезно подумать прежде, чем это делать, потому что там теракты почти ежедневно", — сказал журналистам сегодня замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, отвечая на вопрос о том, усматривают ли в Москве возрастание рисков для направляющихся в Турцию россиян в связи с убийством посла РФ в Анкаре Андрея Карлова. В зависимости от действий Турции в ближайшее время России необходимо будет принять решение по вопросу защиты безопасности россиян, находящихся в этой стране, считает глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев: "Нужна максимальная демонстрация политической воли турецкого государства и нужны последующие решения, связанные с выявившейся неспособностью обеспечить безопасность и защитить жизнь посла. Ближайшие дни и даже часы многое в этом смысле покажут. И в зависимости от этого надо будет определяться с дальнейшими мерами по защите безопасности российских граждан, находящихся в Турции". Отметим, что, по информации СМИ, за последние три месяца только курорты Антальи посетили более 440 тыс. российских туристов, что почти в 22 раза больше, чем за первые 8 месяцев текущего года. /TOURBUS.RU

Теги: Турция, Анкара, Теракт, Андрей Карлов Назад к списку новостей

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