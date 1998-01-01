Завершен издательский проект «Москва»

За три месяца ИД «Турбизнес» подготовил 27 туристических путеводителей, справочников и карт на русском, английском и китайском языках

В пятницу 16 декабря редакция Destiantions издательского дома «Турбизнеса» завершила большой издательский проект по заказу Правительства Москвы.

За три месяца было подготовлено 27 путеводителей, справочников и карт на русском, английском и китайском языках, посвященных туристическим возможностям российской столицы общим тиражом около 350 тыс. экземпляров.

В линейку изданий вошли брошюры «Москва культурная» (музеи, театры, и другие культурные места столицы); «Москва – детям»; «Прогулки по Москве»; «100 лучших мест Москвы»; «Москва гастрономическая»; «Деловая Москва», «Москва событийная», отрывная карта-схема Москвы, туристическая карта Москвы, лифлет «ТОП-30 столичных событий».

О каждом объекте, включенном в издания, приводится актуальная информация, включая сведения о месторасположении, контактах, часах работы, сайте и QR-коде, проезде, доступности для инвалидов, а также о расположенных рядом туристских маршрутах и возможностях совмещать посещение объекта с ознакомлением с другими достопримечательностями столицы.

В изданиях есть актуальная схема Московского метрополитена, информация о системе городского наземного транспорта, о Московском туристском портале и другие полезные сведения. Все брошюры объединяет единый стиль оформления.

Подготовлены также электронные версии брошюр и карт в формате PDF, которые выставлены на нашем портале в архиве тематических выпусков.

/TOURBUS.RU