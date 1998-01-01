Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
19 декабря
Завершен издательский проект «Москва»
За три месяца ИД «Турбизнес» подготовил 27  туристических путеводителей, справочников и карт на русском, английском и китайском языках

В пятницу 16 декабря редакция Destiantions издательского дома «Турбизнеса» завершила большой издательский проект по заказу Правительства Москвы.

За три месяца было подготовлено 27 путеводителей, справочников и карт на русском, английском и китайском языках, посвященных туристическим возможностям  российской столицы общим тиражом около 350 тыс. экземпляров.  

 

В линейку изданий вошли брошюры «Москва культурная» (музеи, театры, и другие культурные места столицы); «Москва – детям»; «Прогулки по Москве»; «100 лучших мест Москвы»; «Москва гастрономическая»; «Деловая Москва», «Москва событийная», отрывная карта-схема Москвы, туристическая карта Москвы, лифлет «ТОП-30 столичных событий».

 

О каждом объекте, включенном в издания, приводится актуальная информация, включая сведения о месторасположении, контактах, часах работы, сайте и QR-коде, проезде, доступности для инвалидов, а также о расположенных рядом туристских маршрутах и возможностях совмещать посещение объекта с ознакомлением с другими достопримечательностями столицы.

 

В изданиях есть актуальная схема Московского метрополитена, информация о системе городского наземного транспорта, о Московском туристском портале и другие полезные сведения. Все брошюры объединяет единый стиль оформления.

 

Подготовлены также электронные версии брошюр и карт в формате PDF, которые выставлены на нашем портале в архиве тематических выпусков.

/TOURBUS.RU

 


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2016 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 