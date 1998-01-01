Новости Террористы атаковали иностранных туристов в Иордании Туроператоры комментируют спрос на иорданском направлении и вопросы безопасности в стране на фоне информации о захвате заложников и гибели иностранной туристки в Каракском замке

Семь полицейских, два иорданских гражданских лица и туристка из Канады были убиты вчера после того, как боевики устроили серию нападений на полицейские патрули и туристов в популярном у гостей страны замке крестоносцев в самом центре города Эль-Карак (на фото), сообщает The Washington Post со ссылкой на информацию иорданской полиции. Еще по меньшей мере 20 человек получили ранения, пишет издание. Источники издания в органах безопасности подтвердили, что около 14 человек, в основном иностранные туристы, были в заложниках у боевиков. К вечеру, по сообщениям местных СМИ, иорданский спецназ освободил их. Ранее сообщалось о нападении группы неизвестных на полицейский участок и патрули полиции в районе иорданского города Эль-Карак на западе страны. На этом фоне Ростуризм обратился к туроператорам, реализующим туры в Иорданию, с просьбой предупреждать своих клиентов о возможной опасности. В ведомстве рекомендуют российским туристам, находящимся на территории страны, соблюдать меры предосторожности, избегать мест массового скопления людей, сохранять спокойствие и следовать требованиям местных властей. Василий Лебедев, генеральный директор туркомпании «Открытие», комментируя нам эту новость, отметил, что «спрос на Иорданию заметно снизился, и безопасность играет в этом не последнюю роль. Туристы отказываются от поездок в эту страну из-за соображения безопасности, поскольку они знают, что на севере Иордания граничит Сирией. Немаловажно и то, что цены на туры в Иорданию остаются высокими. За счет хорошего спроса со стороны туристов из близлежащих регионовс заполняемостью отелей проблем тут не возникает, и естественно нет необходимости предлагать нашему рынку привлекательные цены. Когда-то, когда ситуация на Ближнем Востоке была спокойнее, Иордания пользовалась популярностью у российских туристов. Был востребован комбинированный тур Ливия – Сирия – Иордания, мы набирали группы по 20 человек, но сейчас от былых объемов не осталось и следа». Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел», уверен, что «инцидент, который произошел в Иордании, глобально не окажет влияния на поток. Кроме того, произошедшее вызывает недоумение, ведь все те, кто был в этой стране, отмечают, что мало где видели настолько серьезную систему безопасности. По уровню общей безопасности Иордания находится всего лишь чуть ниже, чем Израиль. При этом российский турпоток в Иорданию демонстрирует низкие показатели уже несколько лет и случившийся инцидент не окажет никакого влияния на туризм. Стоит также с сожалением констатировать тот факт, что ни одна система безопасности не сможет противостоять спланированной теракции». Луиза Глухова, генеральный директор компании «Грейт Тур», солидарна с коллегами и указывает на низкий спрос на иорданском направлении и «потому никакого влияния на продажи произошедшие события не окажут. Иордания - увлекательная страна, с высоким уровнем сервиса, но туристы, не хотят рисковать собственной безопасностью даже ради самых прекрасных стран. Не думаю, что в ближайшее время ситуация изменится. Страна не нуждается в российских туристах и маловероятно, что начнет активно привлекать их. Турпоток в страну неплохой, поэтому никакого дискомфорта по причине отсутствия российских туристов местный турбизнес не испытывает». /TOURBUS.RU

Теги: Иордания, Эль-Карак, Теракт, Выездной туризм Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 По тексту:



Подписка