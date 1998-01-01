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19 декабря
Туроператорам по внутреннему туризму обещанных денег не дадут
Наши эксперты комментируют информацию о "замораживании" Минэкономики программы финансовой поддержки туроператоров, развивающих внутренний туризм

Предоставление федеральных субсидий, обещанных еще в начале 2016 года премьер-министром Дмитрием Медведевым туроператорам, работающим на внутреннем рынке, до сих пор не может быть согласовано. Предложенный Минкультом проект не нашел поддержки в Минэкономики, - сообщает газета "Коммерсантъ".

 

Напомним, что предложения Минкульта предполагали выплаты туроператорам, сумевшим отправить в межсезонье необходимое количество путешественников (минимально от ста до 500 человек в зависимости от направления) на отдых в определенные регионы. Компенсация варьировалась в диапазоне от 1 тыс. до 2 тыс. руб. на одного туриста в зависимости от региона.

 Объем финансирования программы оценивался в 6,75 млрд руб., из них 750 млн понадобилось бы в 2016 году, а на 2017-2019 годы планировалось выделение по 2 млрд руб.

 

Между тем, стало известно, что принятие предложенного Минкультом законопроекта о субсидировании туроператоров забуксовало, так как подобная инициатива не поддерживается Минэкономики. Из пояснения Минэкономики следует, что реализация предложений Минкульта требует дополнительного бюджетного финансирования в размере двух млрд рублей. Но эти средства необходимо изыскать в тех объемах, которые уже предусмотрены для Ростуризма и Минкульта.

В Минэкономики предполагают, что «предлагаемые меры не увеличат темпов роста экономики и финансирование отрасли не носит внеочередного характера».

 

«Конечно, мы огорчены тем, что Минэкономики не поддержало субсидии внутреннему туризму. Думаю, мы вернемся к этой теме в новом году, - заявил нашему порталу Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин».

 

Эксперт заявил, что  его «удивил размер оценочной суммы. Речь ведь шла о поддержании перспективных в плане туризма регионов, где пока он развит слабо. Субсидии на каждого туриста должны были составить порядка 1 тыс. руб., каждый из 20 туроператоров, активно занимающихся внутренним туризмом, должен был отправлять в тот или иной регион по 5-10 тыс. туристов. Несложно  посчитать, что сумма потребовалось бы в десятки раз меньше озвученной.

Есть подозрение, что чиновники взяли эту сумму «от фонаря» только для того, чтобы не поддерживать развитие внутреннего туризма. Мы еще раз обратимся к правительству с просьбой поддержать нас, попробуем обосновать свои планы, обратим детальное внимание на суммы. Это же эксперимент,  и на первом этапе никаких колоссальных вливаний не потребуется».     

 

«Очень обидно, что правительство в очередной раз не захотело нас услышать и пойти навстречу, - поддерживает коллегу Людмила Кускова, генеральный директор компании «Мама-тур». – Конечно, никакой глобальной катастрофы не произошло, только не нужно потом говорить о развитии туризма  и увеличении внутренних потоков.

Пока та же Турция продолжает субсидировать наших туроператоров, отправляющих туристов  в  страну, нам не могут выделить даже незначительных сумм». 

«Конечно, неприятно, что поддержку отрасли считают нецелесообразным мероприятием, но тут ничего не поделаешь, если есть проекты, где деньги нужнее, продержимся», - отметила, в свою очередь, Оксана Китель, коммерческий директор  компании «КРиСТ».

 

Михаил Романов, генеральный директор компании «Орфей», напротив, изначально считал проект субсидирования внутреннего туризма недоработанным: «Весь этот проект  - достаточно  сложная и непонятная схема. Туроператоры должны были привлекать туристов в утвержденные регионы в низкий сезон, а это, согласитесь, не так то уж и просто. Поэтому тот факт, что проект не прошел, не вызывает у меня недовольства».

 

«При этом, конечно, государство должно поддерживать внутренний туризм, только иными способами. На мой взгляд, эффективной была бы рекламно-информационная поддержка внутреннего туризма.

Нужно рассказывать в государственных СМИ о туристических возможностях нашей страны, привлекать туристов, но, к сожалению, пока ни на одном государственном телеканале не проходит подобная реклама», - заключил наш эксперт

/TOURBUS.RU  


Теги:

Внутренний туризм, Минэкономики, Субсидии, Поддержка туроператоров
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