Новости В Пулково для китайских туристов создали «особые условия» Наши эксперты комментируют получение петербургским аэропортом первого в России сертификата Welcome Chinese

Воздушная гавань Петербурга первой в России получила международный сертификат Welcome Chinese Китайской академии туризма. Как стало известно на прошлой неделе, эксперты из Поднебесной признали Пулково полностью соответствующим высоким стандартам качества услуг для китайских путешественников, установленным туристическими властями КНР. По оценке представителей авиакомпаний Китая, аэропорт Петербурга действительно стал одним из наиболее дружелюбных к китайцам в мире. «Присвоение Пулково этого сертификата свидетельствует о том, что он создал лучшие среди российских авиаузлов условия для комфортного пребывания китайских туристов», - считает глава московского представительства авиакомпании China Eastern Airlines Ли Цзичжи. Его коллега, генеральный менеджер представительства авиакомпании Hainan Airlines в Петербурге Мэн Чэнь согласен, что теперь воздушная гавань города на Неве способна предоставить пассажирам из Китая максимальный комфорт. Китайская сторона подтверждает: она готова увеличить количество отправляемых в Россию туристов. В частности, Ян Вэй, руководитель офиса по Москве и Петербургу китайской компании Beijing UTour, недавно заявил, что «в следующем году мы намерены увеличить количество чартерных рейсов в 3 раза, доведя их до 15 в неделю». Комментируя получение сертификата Welcome Chinese, коммерческий директор управляющей аэропортом компании ВВСС Евгений Ильин подчеркнул: «участие в этой программе станет дополнительным стимулом роста пассажиропотока из КНР». Темпы впечатляют: по его словам, за 11 месяцев 2016 года прямой поток пассажиров между Пулково и городами Китая вырос на 85% (до 166 тыс. человек). Не случайно теперь в Пулково на китайский язык переведены данные на информационных табло, звуковые объявления о статусе рейсов на московском и китайских направлениях, а также памятки для пассажиров, карта аэровокзала, сайт аэропорта и меню в ресторанах и кафе. Китайцы могут чувствовать у нас себя как дома, поскольку имеют возможность расплачиваться картами платежной системы UnionPay, а в зонах ожидания им обеспечен доступ к бесплатной горячей питьевой воде. По оценке генерального директора туроператора по въездному туризму Intourist Thomas Cook Леонида Мармера, с 2010 по 2015 год количество туристов из Поднебесной в России увеличилось более чем в три раза и в период до 2020 года может возрасти до 2 млн человек. «Для многих из них Россия по-прежнему «большой брат» и сверхдержава, побывать в которой они считают для себя обязательным», – замечает он. Вместе с тем дискуссия о том, насколько нужен России стремительно растущий турпоток из Китая, не утихает. Часть представителей турбизнеса в открытую говорит о том, что львиная доля денег, привозимых в нашу страну туристами из КНР, оседает в карманах ее же граждан, правдами и неправдами «пристраивающихся» к обслуживанию соотечественников. «Зачастую огромный поток туристов из КНР, которые приезжают в Питер, проходит, что называется, «мимо кассы», - констатируют в турфирмах города на Неве. – А кроме дохода отдельным предприятиям, истинными хозяевами которых являются те же китайцы, многочисленные гости из Поднебесной создают и дополнительные трудности в виде больших очередей в музеи, проблем с расселением и т. п.». В этой связи они уверены, что, определяя стратегию развития туризма в стране, стоит вести речь не только о количестве, но и о качестве «въездного» туриста. /TOURBUS.RU

Теги: КНР, Китайские туристы, Санкт-Петербург, Пулково, Въездной туризм

