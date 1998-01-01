Новости «Стриж» отправился из Москвы в Берлин Туроператоры обсуждают, будут ли востребованы новые рейсы скоростного экспресса «Стриж», который в минувшую субботу отправился в первый рейс в столицу Германии

"Российские железные дороги" (РЖД) запустили в субботу скорый поезд N13/14 "Стриж" по маршруту Москва – Берлин, сообщает "Интерфакс". "Новый современный состав улучшит комфорт для пассажиров, увеличит скорость движения и безопасность на всем маршруте, — сообщил на церемонии запуска поезда министр транспорта РФ Максим Соколов. — В поезде много современных технологий, но главное это конечно система автоматического изменения ширины колесных пар с российской на европейскую". Президент РЖД Олег Белозеров подчеркнул, что многие годы проблема быстрого перехода с российской на европейскую колею не могла быть решена, а сейчас с помощью новых технологий это стало возможным. Он добавил, что в этом году международные перевозки РЖД выросли более чем на 9%. Впервые в истории России поезд сформирован из вагонов, оборудованных системой автоматического изменения ширины колесных пар. Специально для этого поезда в Бресте создано переводное устройство. Таким образом, с колеи российского стандарта 1520 миллиметров на европейский 1435 миллиметров на станции Брест "Стриж" перейдет всего за 20 минут. Ранее на эту процедуру требовалось около двух часов. Благодаря новому поезду время в пути между Москвой и Берлином сократится на четыре часа. Расстояние от Москвы до Берлина поезд будет преодолевать за 20 часов 14 минут (до сегодняшнего дня для этого требовалось 24 часа 49 минут), а от Берлина до Москвы – 20 часов 35 минут (до запуска "Стрижа" – 25 часов 56 минут). Поезд будет курсировать два раза в неделю, отправляясь с Курского вокзала Москвы по субботам и воскресеньям в 13:05 и прибывая на станцию Берлин Остбанхоф в 07:19 следующих суток (по местному времени). Из Берлина (Берлин Остбанхоф) поезд будет отправляться по воскресеньям и понедельникам в 18:50 (по местному времени) и прибывать на Курский вокзал Москвы в 17:25. Протяженность маршрута – 1898 км. Поезд следует через станции Смоленск, Орша, Минск, Брест, Тересполь, Варшава, Познань, Жепин, Франкфурт-на-Одере. Станции пограничного и таможенного контроля – Брест и Тересполь. В составе поезда 20 вагонов производства испанской компании Patentes Talgo S.L. вместимостью 216 мест, в том числе вагоны первого класса, купе, вагоны СВ и вагоны Люкс. В состав поезда входят также вагон-ресторан и вагон-буфет. Поезд способен развивать скорость до 200 км/час. Стоимость билетов на поезда с 18 декабря по 13 января составляет от 169,5 до 667,5 евро в одну сторону в зависимости от класса. Как отметил в беседе с нами Александр Турченко, генеральный директор компании "Чайка Тур», «Несмотря на то, что тарифы на самолет не сильно отличаются от тарифов на поезд, а иногда оказываются гораздо выгоднее, количество туристов, предпочитающих именно ж/д - перевозку, стабильно высокое. Потому новый поезд, скорее всего, будет востребован, поскольку туристов порадует возможность добраться до Берлина быстрее. При этом существующий поезд "Стриж" следует до Парижа с остановкой в Берлине. Так что многое буде зависеть от маршрута его движения и стоимости билетов». Светлана Жучкова, менеджер по направлению Германия компании "Ванд", комментируя нам новость, заявила, что любое сокращение по времени всегда является дополнительным бонусом: "Многие туристы остаются верными этому виду транспорта - каждый в силу своих обстоятельств. Опять же объем туристов, предпочитающих ж/д -перевозку, заметно снизился после того, как тарифы на поезд и самолет выровнялись, и все чаще авиаперевозка по цене даже выигрывает. Думаю, что новый поезд будет востребован у туристов, для которых Берлин не является конечной точкой путешествия. Многие туристы приезжают в Берлин, а потом отправляются внутренними поездами до, скажем, Мюнхена, в этом случае сокращение времени пути от Москвы до Берлина будет очень удобным". В то же время Луиза Глухова, генеральный директор компании "Грейт Тур", также говорит о том, что пока что ж/д-перевозка в Германию мало востребована: "Спрос на Германию сейчас восстанавливается, хорошо идут продажи экскурсионных туров. Германия - уникальная страна и, на мой взгляд, одна из самых интересных среди европейских стран с точки зрения экскурсионного отдыха. Если же говорить о перевозке в Германию, то 80% наших туристов предпочитают авиаперелет, а оставшиеся 20% обратят внимание на новый поезд только в случае «интересных» тарифов". /TOURBUS.RU

Теги: "Стриж", Железнодорожный туризм, РЖД, Берлин, Германия, Patentes Talgo S.L. Назад к списку новостей

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