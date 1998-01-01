Новости 21 апреля «Победа» начинает полеты в Турцию Наши эксперты обсуждают, будут ли востребованы регулярные рейсы российского лоукостера из Москвы на популярный турецкий курорт Аланья

Авиакомпания "Победа" с 21 апреля открывает регулярные рейсы из Москвы в турецкий курортный город Аланья.Полеты будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям, сообщил представитель перевозчика. В настоящее время регулярного авиасообщения между Москвой и Аланьей нет. Аэропорт Газипаша (Alanya Gazipasa Airport) находится в 37 км от центра Алании. В аэропорт осуществляются рейсы из Стамбула, Анкары, Копенгагена, Осло, а также в летний период чартерные рейсы из ряда европейских городов. Расстояние от Аланьи до Антальи составляет порядка 135 км, трансфер занимает около двух часов. «Аланья - достаточно бюджетное направление, и оно очень популярно для недорогого семейного отдыха. Трансфер из аэропорта Антальи сюда очень долгий и утомительный, особенно для семей с маленькими детьми. Поэтому прямые рейсы в этот регион, без сомнения, будут востребованы. Однако тут важно понимать, что сегмент туристов, путешествующих в Аланью, в большинстве своем приобретает готовые турпакеты. Поэтому важным критерием заполняемости рейсов будет служить возможность продажи билетов через туроператоров. Также надо не забывать про стоимость билета, которая в данном случае будет иметь решающую роль. «Победа» должна будет предложить тариф дешевле имеющихся на рынке тарифов в Анталью, учитывая перевозку сверхнормативного багажа, так как в Аланью ездят семьи с маленькими детьми на 12-14 ночей и багаж в 10 кг их вряд ли устроит», - отметила в беседе с нами Екатерина Бежанова, директор по стратегическому развитию компании OnlineTours. «Думаю, у «Победы» есть все шансы на успех, но многое тут зависит от спроса. «Победа» ставила рейсы во многие регионы, но потом при слабой загрузке снимала их. Если они предложат хорошие тарифы до Аланьи, а также решат вопрос с весом багажа, которого явно не будет достаточно для туристов, летящих на отдых в Турцию, тогда проблем с заполняемостью не возникнет», - считает наш авиаэксперт. «Спрос на регулярные рейсы «Победы» в Аланью будет при условии, если цена на перелет будет очень низкой. Учитывая, что «Победа» лоукостер, к цене билета нужно сразу прибавлять цену багажа, причем в оба конца. В итоге стоимость такого билета может сравняться со стоимостью недорого тура с чартерной перевозкой. Спрос будет также зависеть от того, какие чартерные рейсы в ближайшее время по данному направлению и какому количеству перевозчиков разрешат», - заключил авиаэксперт. /TOURBUS.RU

Теги: Победа, Турция, Алания, Авиаперевозки Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 По тексту:



Подписка