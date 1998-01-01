Новости ЭТО ЛЮБОПЫТНО: Где российским туристам найти отели по карману Туристический поисковик Kayak предоставил нашему порталу анализ направлений, где можно сэкономить на проживании

Вне зависимости от количества звезд отеля, путешественники из России выбирают, куда поехать, исходя из своего бюджета и популярности направления. Критерии россиян, отправляющихся в деловую поездку, отличаются от пожеланий и запросов людей, которые выбираются в новый город на выходные. Туристический поисковик наглядно демонстрирует эту разницу, составив два списка пользующихся спросом направлений: 5 самых популярных городов с бюджетными и дорогими отелями в России и 10 зарубежных направлений. Туристические тренды также могут повлиять на выбор направления путешественниками. Некоторые города считаются популярными туристическими направлениями, другие — привлекают только определенный тип путешественников. Москва, Санкт-Петербург и Сочи — самые популярные направления как для любителей остановиться в недорогих отелях, так и для тех, кто привык не скупиться на роскошный номер. В России проживает более 145 млн человек, и неудивительно, что вкусы россиян настолько разнятся. Как и следовало ожидать, первые два места в рейтинге занимают Москва и Санкт-Петербург. Стоимость номера в отеле 1-2 звезды в этих городах составляет 1 495 рублей. Кроме того, россияне готовы порадовать себя отдыхом в отеле топ-класса, расположенном в Москве или Северной столице. За ночь в отеле 4-5 звезд придется потратить 7 882 рубля и 8 776 рублей соответственно. Согласно данным KAYAK.ru, разница между средней стоимостью бюджетного и дорогого отеля самая значительная именно в Петербурге, где, благодаря туристическому спросу, количество гостиничных номеров различных ценовых категорий намного выше, чем в других российских городах. Третье место в рейтинге популярных внутренних направлений занимает Сочи. Преобразившийся после Олимпиады город и его современные горнолыжные курорты по-прежнему хочет увидеть большое количество туристов со всей России. В Сочи сторонники разумных трат смогут забронировать номер в отеле 1-2 звезды в среднем за 2 378 рублей. Размещение же в комфорте 4-5 звезд обойдется в 7 882 рубля. Замыкают пятерку лидеров Анапа и Казань. Кроме того, интересно отметить, что самая низкая стоимость номера в отеле 1-2 звезды в Казани, а самая высокая в роскошном отеле — в Анапе. Самым бюджетным зарубежным направлением, которое выбирают экономные российские туристы, стала Прага. В то время как в рейтинге внутренних российских направлений можно найти много совпадений среди туристов с разным уровнем бюджета, в списке самых популярных зарубежных направлений пересечений не так много. Верхнюю строчку рейтинга популярных городов, где путешественники выбирают недорогие отели, занимает Нью-Йорк. Это неудивительно, потому что цены на размещение в Большом Яблоке зашкаливают. К тому же туристам и так придется потратиться на авиабилеты через Атлантику, но, с другой стороны, можно сэкономить на отеле, забронировав номер за 7 542 рубля. Проживание в отеле 4-5 звезд в Нью-Йорке, напротив, стоит в среднем 23 511 рублей, что делает Нью-Йорк самым дорогим из интересных россиянам зарубежных направлений. Первое место в списке самых популярных направлений среди любителей роскоши и комфорта занимает Сеул, столица Южной Кореи, где за ночь в номере придется заплатить 13 590 рублей. В целом в этом списке много недорогих направлений на верхних строчках: например, Пхукет, Бангкок и Прага. Поэтому российские путешественники могут позволить себе отдохнуть в отелях 4-5 звезд. В итоге самые низкие цены на бюджетные отели можно увидеть в Праге, Берлине, Ларнаке и Айя-Напе — от 1 631 до 3 398 за ночь в двухместном номере. Самые высокие цены на отели категории 4-5 звезд, кроме уже упомянутого выше Нью-Йорка, — в Дубае и Лондоне — 22 627 и 19 094 рубля соответственно. /TOURBUS.RU

Теги: отели, Рейтинги, Выездной туризм, KAYAK Назад к списку новостей

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