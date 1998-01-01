Новости S7 Airlines полетит на греческий остров Кос Туроператоры комментируют, насколько будут востребованы новые летние авиарейсы из Москвы на остров в Эгейском море

Авиакомпания S7 Airlines запланировала в летнем расписании 2017 г. прямые регулярные рейсы из Москвы на греческий остров Кос. По мнению экспертов, новый маршрут будет интересен как самостоятельным туристам, так и туроператорам, для которых Кос - одно из лучших с точки зрения загрузки греческих направлений, популярность которого год от года растет. Как сообщила авиакомпания, полеты на Кос будут выполняться с 29 апреля 2017 г. с периодичностью два раза в неделю – по четвергам и субботам, а с 29 мая – три раза в неделю: добавится рейс в понедельник. Вылет будет осуществляться из московского аэропорта Домодедово в 12:00, прибытие на Кос – в 16:05 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 17:00 и прилетает в Москву в 20:55. Рейс будут выполнять самолеты Airbus A320.

В прошлом году на Кос ставили свои программы туроператоры «Библио Глобус» и Coral Travel. По мнению экспертов, опрошенных АТОР, продажи на этом греческом направлении у данных компаний шли весьма успешно: загрузка самолетов была на высоком уровне. Эксперты ставят в «плюс» Косу известность на российском рынке, сочетание адекватных цен, красивой природы и хорошей инфраструктуры и отмечают, что с открытием рейса российский турпоток на этот остров, конечно же, возрастет, тем более что в сезон частота полетов S7 будет достигать трех раз в неделю. Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон», не исключает, что рейсы будут востребованы. Эксперт напомнил, что «Кос расположен недалеко от популярного турецкого курорта Бодрум, куда, в свою очередь, летает мало прямых рейсов из Москвы. Туристы смогут совмещать отдых в Бодруме с отдыхом на острове Кос и наоборот. Думаю, что успех заявленной программы будет зависеть от привлеченных туроператоров. Если порядка 40-50% от общего объема кресел будут обсуживать туроператоры, то оставшиеся 50% авиакомпания с легкостью сможет закрыть билетниками». Сергей Толчин, директор по продажам туроператора «НТК Интурист», не уверен, что «заявленные программы будут выполнятся в полном объеме. Получение допусков не всегда говорит о том, что самолеты действительно полетят. Время покажет, пока говорить об этом рано. Не стоит забывать, что следующим летом серьезную конкуренцию Греции составит Турция, не думаю, что Греция значительно потеряет в объемах, но и рост маловероятен». Луиза Глухова, генеральный директор компании «Грейт Тур», также говорит о том, что Греция в следующем летнем сезоне не будет расти, прежде всего по причине вернувшейся Турции. «Возможно, перевозчик планирует грузить борта самостоятельными туристами», - предполагает она. «Есть вероятность, что в этом году турпоток в Грецию сократится. Минувшим летом рост спроса на это направление был во многом обусловлен закрытием Турции. Следующим летом страны будут конкурировать друг с другом за российского туриста, поэтому избыток перевозки возможен», - говорит Мария Конабеева, директор по маркетингу TBS. Наконец, Александр Скрыпник, генеральный директор компании «Салют Европа», выразил схожее мнение. Эксперт уверяет, что «звездный час Греции прошел и не повторится в этом, поэтому в увеличении перевозки нет никакого смысла». /TOURBUS.RU

Теги: S7 Airlines, Кос, Греция, Авиаперевозки, Морской отдых, Морокко Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 По тексту:



Подписка