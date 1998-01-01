Новости Дмитрий Медведев: "Жители нашей страны смогут ездить в Армению по внутренним паспортам" Наши эксперты обсуждают, как отразится на российском турпотоке в Армению разрешение посещать эту страну по внутренним паспортам

Граждане России смогут посещать Армению по внутренним общегражданским паспортам, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, которого цитирует "Интерфакс". "Мы договорились, что жители нашей страны смогут ездить в Армению по внутренним общегражданским паспортам, о чем только что был подписан документ", — сказал Дмитрий Медведев по итогам переговоров со своим армянским коллегой Кареном Карапетяном. По итогам переговоров стороны подписали документ о внесении изменений в соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан двух стран. "Это будет укреплять сотрудничество в такой важнейшей сфере, как гуманитарное человеческое измерение", — сказал Дмитрий Медведев. Напомним, что в 2015 году Армению посетили 1,2 млн туристов, - на 1% меньше, чем годом ранее. Причем армянские власти особенно обращали внимание на падение турпотока из России. Тем не менее, в прошлом году поток туристов из России в страну снова вырос, так как россияне стали искать более дешевые направления, в том числе по странам бывшего СССР. Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин», ожидает колоссального роста турпотока в случае отмены существующих бюрократических формальностей. «Мы на протяжении последних двух лет продвигали эту тему через наших партнеров в Армении, которые заверили нас, что информация донесена до президента. Если будет принят закон, разрешающий россиянам въезжать в Армению по внутренним паспортам, мы будем только рады. Армения пользуется высоким спросом, и именно загранпаспорта не позволяют ему расти и дальше. Напомню, по последним данным, лишь у 24% россиян есть загранпаспорт. Такое решение давно напрашивалось». Александр Скрыпник, генеральный директор компании «Салют Европа», не соглашается с коллегой. «Загранпаспорта не являются сдерживающим фактором. Если у туриста нет загранпаспорта, то это говорит лишь о том, что его финансовое положение не позволяет совершать поездки. И от того, что в Армению можно въезжать по внутренним паспортам, ситуация не изменится». Ирина Медведева, менеджер по направлению Армения компании «Ванд», солидарна с коллегой. Эксперт рассказала, что спрос «на Армению сейчас находится на высоком уровне, активно идут продажи новогодних дат. Решение разрешить россиянам приезжать в Армению по внутренним паспортам, безусловно, отличное, но не думаю, что оно кардинально изменит картину на направлении. Скорее всего, что после принятия соответствующего решения может увеличиться поток из регионов, но и он будет незначительным».

Екатерина Васильева, менеджер на направлении Армения компании «Миракль», напротив, говорит о том, что отмена загранпаспортов простимулирует и без того высокий спрос на Армению, «путешествие в которую выгодно отличается по цене от той же Грузии, при этом является не менее интересной страной, имеющей уникальные достопримечательности». Василий Лебедев, генеральный директор компании «Открытие», также указывает на хорошую динамику продаж на направлении. «Армения – одно из самых бюджетных направлений с очень низкими ценами на обслуживание. И если это объединить с отменой загранпаспортов, то можно получить хорошие объемы продаж. Запросов на Армению приходит много, в том числе от туристов, которые хотели бы познакомиться со страной, но не имеют загранпаспортов». /TOURBUS.RU

Теги: Армения, Выездной туризм, Ереван, Туризм в страны СНГ, Закавказье Назад к списку новостей

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