Новости Что портит россиянам впечатление от отелей? Компания momondo предоставила нашему порталу результаты опроса клиентов гостиниц в двух десятках стран мира, включая Россию

Большинство россиян выбирают отель по цене, но не всегда оказываются довольны. Специалисты международного туристического метапоисковика momondo выяснили, какие факторы портили россиянам впечатление от остановки в гостиницах. Исследование охватило более чем 29 тыс. самостоятельных туристов из 20 стран мира. Оказалось, что полностью довольных отдыхом в отелях не так много – лишь 25% российских туристов. Причем о положительных эмоциях чаще говорили респонденты старше 56 лет (37%), чем опрошенные в возрасте 18-22 лет (24%). За границей показатели сходны: всё понравилось от 11% (китайцы и турки) до 30% (голландцы) путешественников. Больше всего раздражение россиян вызывали остальные постояльцы отелей: 22% туристов нашей страны рассказали о шуме от «соседей». Причем тем, кто приехал в отпуск без детей (23%), другие отдыхающие мешали даже немного сильнее, чем семейным путешественникам (21%). По возрастам больше недовольных оказалось среди людей 18-22 лет (24%), чем среди туристов старше 56 лет (20%). А вот уличный шум не понравился меньшему числу опрошенных из России – 17%. За границей тоже нашлось немало любителей тишины. К примеру, среди французов, китайцев и швейцарцев громкие «соседи» раздражали по 24% респондентов. А звуки с улиц чаще других беспокоят китайцев (28%). Претензии россиян вызывала и чистота отелей. К примеру, 18% не понравилась грязь в номере, 15% отметили неприятный запах, а 11% столкнулись с клопами, тараканами и другими представителями насекомых. Иностранные путешественники тоже жаловались на гигиеническую обстановку: чаще других приходилось останавливаться в не самых чистых номерах американцам (39%), а бороться с насекомыми и неприятным запахом – китайцам (40% и 26% соответственно). Не всегда российские туристы были удовлетворены качеством услуг в отелях. Так, 17% наших соотечественников не хватало нормального подключения к Wi-Fi и постоянного доступа в интернет, 16% обратили внимание на низкий уровень сервиса, а 15% – на невкусную еду. Среди туристов из-за рубежа доступ в сеть и не самая лучшая пища больше всего не понравились туркам (29% и 30% соответственно), а невысокое качество сервиса – австрийцам (27%). Помимо этого, некоторых российских путешественников не устраивали другие аспекты размещения в отелях: некрасивый вид из номера(15%), маленькая комната (12%), жесткая кровать (11%) и невзрачный интерьер(5%). За рубежом размер номера и вид из окна не понравились туркам (20% и 22% соответственно), неудобная кровать – туристам из Австрии и Китая (29%), другая мебель – респондентам из Австрии (17%). «Пока многим отелям, по мнению россиян, есть куда расти. Тем не менее, по нашим данным, 43% туристов из России все же останавливаются именно в них, а квартиры в аренду и хостелы выбирает меньшее число опрошенных. В основном это обусловлено большей безопасностью, территориальной доступностью и простотой бронирования гостиниц, большим количеством дополнительных услуг и развлечений. Кроме того, при наличии каких-то проблем и претензий всегда можно обратиться к персоналу, а в случае со съемными квартирами подобные вопросы не всегда просто урегулировать. Однако, стоит отметить, что при выборе того или иного отеля самым главным критерием для 64% наших соотечественников является цена», – прокомментировала результаты исследования Ирина Рябовол, представитель компании momondo в России. /TOURBUS.RU

Теги: Гостиницы, Гостиничный бизнес, Туристические опросы, momondo Назад к списку новостей

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