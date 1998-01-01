Россия и Иран подписали на этой неделе в Москве соглашение о безвизовых групповых туристических поездках граждан двух стран, сообщает "Интерфакс" .

Ранее, в сентябре прошлого года глава Ростуризма Олег Сафонов предложил расширить практику применения механизма групповых безвизовых поездок по примеру с Китаем для таких стран, как Индия, Иран и Вьетнам. Соглашение между правительствами России и Китая о безвизовых групповых туристических поездках было заключено 16 лет назад.

По данным Росстата, Россию в 2016 году посетили 67 тыс. граждан Ирана, что на 89% больше, чем годом ранее.