|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
31 марта
Россия и Иран подписали соглашение о безвизовых групповых турпоездках
Туроператоры положительно оценивают перспективы заключенного соглашения о безвизовых турпоездках между Россией и Ираном
Россия и Иран подписали на этой неделе в Москве соглашение о безвизовых групповых туристических поездках граждан двух стран, сообщает "Интерфакс" .
Ранее, в сентябре прошлого года глава Ростуризма Олег Сафонов предложил расширить практику применения механизма групповых безвизовых поездок по примеру с Китаем для таких стран, как Индия, Иран и Вьетнам. Соглашение между правительствами России и Китая о безвизовых групповых туристических поездках было заключено 16 лет назад.
По данным Росстата, Россию в 2016 году посетили 67 тыс. граждан Ирана, что на 89% больше, чем годом ранее.
"Эта инициатива, безусловно, положительная и упростит работу туроператорам, которые работают с этими рынками, - отметил, комментируя нам эту новость, Александр Макляровский, директор департамента въездного туризма компании "КМП-групп".
- Однако, по моему мнению, туристы из Ирана, так же как из Индии, не являются туристами в полном смысле этого слова, они приезжают в Россию не всегда затем, чтобы повысить свой культурный уровень. Хотя с точки зрения пополнения бюджета России, согласен, они ценные туристы. Ситуация с Вьетнамом выглядит несколько иначе, туристы из этой страны проявляют большой интерес к культуре нашей страны".
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2017 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72