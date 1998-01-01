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31 марта
Россия и Иран подписали соглашение о безвизовых групповых турпоездках
Туроператоры положительно оценивают перспективы заключенного соглашения о безвизовых турпоездках между Россией и Ираном

Россия и Иран подписали на этой неделе в Москве  соглашение о безвизовых групповых туристических поездках граждан двух стран,  сообщает "Интерфакс" .

Ранее, в  сентябре прошлого года глава Ростуризма Олег Сафонов предложил  расширить практику применения механизма групповых безвизовых поездок по примеру с Китаем для таких стран, как Индия, Иран и Вьетнам. Соглашение между правительствами России и Китая о безвизовых групповых туристических поездках было заключено 16 лет назад.

 

По данным Росстата, Россию в 2016 году посетили 67 тыс. граждан Ирана, что на 89% больше, чем годом ранее.

 

"Эта инициатива, безусловно, положительная и упростит работу туроператорам, которые работают с этими рынками, - отметил, комментируя нам эту новость, Александр Макляровский, директор департамента въездного туризма компании "КМП-групп".

Однако, по моему мнению, туристы из Ирана, так же как из Индии, не являются туристами в полном смысле этого слова, они приезжают в Россию  не всегда затем, чтобы повысить свой культурный уровень. Хотя с точки зрения пополнения бюджета России, согласен, они ценные туристы. Ситуация с Вьетнамом выглядит несколько иначе, туристы из этой страны проявляют большой интерес к культуре нашей страны". 

"Любое упрощение визового режима стимулирует турпотоки, - отмечает, в свою очередь, Александр Молочник, генеральный директор бюро путешествий и экскурсий "АБМ". - Хотелось бы, конечно, чтобы эта система была более прозрачна, поскольку сейчас мы сталкиваемся с тем, что многие фирмы просто торгуют квотами на визы».

/TOURBUS.RU 


Теги:

Иран, Визовые новости, Ростуризм, МИД РФ, Выездной туризм
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