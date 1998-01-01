Новости ЭТО ЛЮБОПЫТНО: Выяснилось, как россияне справляются с хандрой после новогоднего отпуска Компания momondo предоставила нашему порталу результаты последнего исследования, проведенного среди почти 30 тыс. туристов из 20 стран

Россияне чаще других туристов продлевают отдых на пару дней, чтобы справиться с хандрой по возращении к обычной жизни. К такому выводу пришли специалисты международного туристического метапоисковика momondo, проведя на днях масштабное исследование среди более чем 29 тыс. самостоятельных путешественников из 20 стран. В ходе опроса 47% россиян сообщили, что при возвращении к работе или учебе после отпуска ощущают грусть, а 24% – даже испытывают стресс. Причем больше плохому настроению после отдыха подвержены женщины, чем мужчины: 53% против 40%. Нет негативных ощущений от возврата к повседневной рутине у 45% российских туристов. За рубежом больше всего грустят и ощущают стресс из-за окончания отпуска жители Турции – 65% и 34% соответственно. А вот среди китайцев, наоборот, больше всего путешественников, которые не испытывают при этом никаких неприятных чувств, – 74%. Интересно, что какие бы неприятные ощущения россияне ни испытывали после окончания отпуска, только 4% респондентов раньше уходят с работы или учебы в первый день, и лишь 3% – вовсе от них уклоняются. За границей больше всего туристов, которые отлынивают от таких обязанностей сразу по возвращении с отдыха, оказалось среди китайцев и турков – по 15%. Кроме того, 16% опрошенных из России стараются чаще бывать с семьей и друзьями. Для того чтобы справиться с постотпускной депрессией, большинство россиян – 49% – предусматривают пару дней на отдых перед окончательным возвращением к привычной жизни. Стоит отметить, что российские путешественники прибегают к такому способу чаще, чем туристы из других стран. За границей дополнительные отпускные дни для борьбы с хандрой берут от 14% (Дания) до 41% (Австрия) респондентов. Вторым по популярности методом для борьбы с грустью после отпуска у наших соотечественников является сон. 23% россиян рассказали, что стараются в первые дни спать. Также в процессе исследования выяснилось, что покупки новых вещей как способ снятия стресса предпочитают 13% россиян, а спортивные тренировки – 11%. Еще некоторые российские путешественники, чтобы справиться с хандрой, прибегают к различным изменениям питания. Так, 13% стараются выбирать здоровую пищу, а 4% просто больше едят. «Возвращаться к повседневной монотонности после насыщенного отдыха действительно не всегда просто. Но с помощью нескольких простых советов можно быстрее побороть хандру. Например, по информации Международного журнала исследований качества жизни, счастье дарит даже не сам отпуск, а его ожидание и предвкушение. Поэтому сразу после одного отдыха стоит планировать следующий или даже устроить небольшую поездку в выходные. Еще можно так подгадать время, чтобы первая рабочая неделя получилась укороченной или же изменить домашнюю обстановку, чтобы привнести в привычную жизнь больше нового», – прокомментировала результаты этого исследования Ирина Рябовол, представитель компании momondo в России. /TOURBUS.RU



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