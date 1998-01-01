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26 декабря
Выяснилось, что большинство россиян продолжают трудиться и читать новости в отпуске

Компания Momondo предоставила нашему порталу результаты масштабного исследования, проведенного в 20 странах


Россияне в отпуске не спешат отдыхать от привычной жизни: многие из них не готовы отказаться от новостей, мобильных телефонов и даже от работы. К таким выводам пришли специалисты международного туристического поисковика Momondo, проведя масштабное исследование среди более чем 29 тыс. самостоятельных путешественников из 20 стран мира.

 

В ходе опроса менее половины россиян – 48% – сообщили, что на отдыхе не выполняют никаких задач по работе. При этом даже в отпускной период 24% наших соотечественников продолжают делать деловые звонки и отвечать на них, 21% – пишут сообщения, 20% ­– отправляют письма, касающиеся рабочих вопросов, по электронной почте, а 8% – используют факс.

И только 10% российских путешественников не представляют себе, как можно работать в отпуске.

 

За рубежом чаще других отдыхать от дел в период отпуска склонны финны – 63% респондентов из этой страны не выполняют никаких обязанностей на отдыхе. А меньше всего тех, кому удается не брать работу в отпуск, среди китайцев – лишь 25%.

 

Для полноценного отдыха многие россияне не готовы отказаться и от многих других привычных вещей.

Так, в отпуске только треть наших соотечественников (34%) перестает следить за новостями в СМИ, 32% российских туристов не заходят в социальные сети, 31% – не проверяют электронную почту. И всего 18% полностью выключают мобильный телефон или планшет. Причем чаще прекращают использовать гаджеты в отпуске мужчины (23%), чем женщины (15%).

 

За границей больше всего тех, кто в период отпуска отказывается от мобильных телефонов и социальных сетей, среди австрийцев – 32% и 39% соответственно. Наибольшее число путешественников, которые на отдыхе не отвечают на почту, в Бразилии (43%), а тех, кто не следит за новостями, в Турции (39%).

 

«Для полноценного отдыха в отпуске, как правило, рекомендуется отключаться от дел, новостей и интернета.

Но не у всех это получается. Большинство россиян хотят оставаться в курсе всех дел, поэтому продолжают отвечать на звонки и писать деловые сообщения в этот период. Мало кто готов оторваться и от активной жизни в интернете: чтения новостей, почты и, конечно, проверки социальных сетей.

Возможно, с этим связано требование наших туристов к наличию бесплатного wi-fi повсеместно: от аэропорта до номера отеля или даже туристических достопримечательностей», – прокомментировала результаты исследования  Ирина Рябовол, представитель компании Momondo в России.

/TOURBUS.RU

 

 

 


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